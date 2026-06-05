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Nike представил ролик к ЧМ-2026 с Роналду, Мбаппе и Кардашьян

По сюжету во время съемок ролика Мбаппе отказывается исполнять удар по сценарию режиссера, что приводит к погоне футбольных звезд за мячом по павильонам телестудии. В ролике задействовано более 30 звезд спорта и шоу-бизнеса.

Американский производитель спортивной экипировки Nike представил шестиминутный видеоролик Rip The Script («Порвать сценарий») к чемпионату мира по футболу, который стартует 11 июня и пройдет в США, Мексике и Канаде.

Nike выпустил ролик к Чемпионату мира по футболу 2026.

В Nike назвали видеоролик призывом «отказаться от стандартных игровых схем и выбрать атакующий, креативный, инстинктивный и радостный футбол».

В видео снялись футболисты Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Эрик Кантона, Роналдиньо, Златан Ибрагимович, Дидье Дрогба, Хорхе Кампос и другие. В клипе появляются баскетболист Леброн Джеймс, звезда реалити-шоу и предприниматель Ким Кардашьян, актеры Джейсон Судейскис (сыгравший Теда Лассо в одноименном сериале) и Ченнинг Татум, рэперы Тревис Скотт и Young Miko, певица LISA, телеведущая Кейт Скотт.

Всего к съемкам привлекли более 30 звезд.

Действие разворачивается в голливудской студии, где Мбаппе отказывается исполнять удар по сценарию режиссера, что провоцирует погоню футбольных звезд за мячом по коридорам и разным павильонам. В концовке все возвращаются на съемочную площадку, а решающий удар по мячу наносит Холанд.

В Nike заявили, что будут и другие видео с этими участниками.

В начале мая свой ролик Backyard Legends («Легенды двора») с актером Тимоте Шаламе, футболистами Джудом Беллингемом, Ламином Ямалем и Тринити Родманом показал немецкий экипировщик Adidas.

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