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Роналду возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2026, Месси на втором месте

Перед стартом чемпионата мира по футболу в США, Мексике и Канаде Forbes составил рейтинг из 11 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Лидером списка стал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду.

Годовой доход 41-летнего Криштиану Роналду составляет $300 млн. Форвард «Аль-Насра» удерживает статус самого высокооплачиваемого спортсмена планеты во всех видах спорта уже четыре года подряд.

На второй строчке расположился Лионель Месси с доходом $140 млн. На американском мундиале у аргентинца будет мощная спортивная мотивация: если Лео забьет хотя бы 4 гола, он обойдет Мирослава Клозе (16 мячей) и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Тройку лидеров замкнул француз Килиан Мбаппе ($95 млн), представляющий мадридский «Реал».

Полный рейтинг самых богатых игроков ЧМ-2026:

  • Криштиану Роналду (Португалия) — $300 млн.
  • Лионель Месси (Аргентина) — $140 млн.
  • Килиан Мбаппе (Франция) — $95 млн.
  • Эрлинг Холанд (Норвегия) — $80 млн.
  • Винисиус Жуниор (Бразилия) — $60 млн.
  • Мохамед Салах (Египет) — $55 млн.
  • Садио Мане (Сенегал) — $54 млн.
  • Джуд Беллингем (Англия) — $44 млн.
  • Ламин Ямаль (Испания) — $43 млн.
  • Гарри Кейн (Англия) — $41 млн.
  • Неймар (Бразилия) — $38 млн.

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