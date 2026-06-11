Роналду возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых игроков ЧМ-2026, Месси на втором месте

На второй строчке расположился Лионель Месси с доходом $140 млн. На американском мундиале у аргентинца будет мощная спортивная мотивация: если Лео забьет хотя бы 4 гола, он обойдет Мирослава Клозе (16 мячей) и станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Тройку лидеров замкнул француз Килиан Мбаппе ($95 млн), представляющий мадридский «Реал».