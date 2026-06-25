Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ

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Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит

В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.