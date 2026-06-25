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Бразилию рано хоронили. Неймар и Анчелотти уверенно выиграли группу на ЧМ

Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026.

Источник: Reuters

В матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Бразилии разобралась с командой Шотландии и с первого места в квартете С вышла в плей-офф. РИА Новости Спорт делится мнением о преображении пятикратных победителей турнира, проваливших старт мундиаля, но затем заявивших о себе как о полноправном претенденте на золото.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа C, 25.06.2026, 1:00
Шотландия
0
Бразилия
3

Сыграет ли Неймар?

Пожалуй, главный вопрос в преддверии встречи в Майами. Главная звезда «пентакампеонов» пропустил первые две встречи из-за травмы, поэтому не смог помочь бразильцам ни в провальном матче против Марокко (сенсационная ничья — 1:1), ни в победном противостоянии с Гаити со счетом 3:0. Еще вопрос: что там творится с Рафиньей? В предыдущей встрече он травмировался, плюс добавились слухи о финансовых проблемах в семье, из-за которых форвард «Барселоны» якобы хочет сбежать и с ЧМ-2026, и из каталонского клуба.

И наконец, какое в итоге место займут бразильцы после боя с шотландцами? Да, перед третьим туром они шли в лидерах, вот только марокканцы отставали от них лишь по разнице голов, которую (при должном отпоре от Шотландии) могли спокойно отыграть в матче с гаитянами.

Группа C перед третьим туром:

  1. Бразилия (4 очка);
  2. Марокко (4);
  3. Шотландия (3);
  4. Гаити (0)

«Тартановая армия» быстро сдалась

И тут не понадобилась помощь ни оставшегося в запасе Неймара, ни травмированного Рафиньи. Уже на седьмой минуте Винисиус Жуниор после детского привоза защиты оставил не у дел вратаря и забил в пустые ворота. Третий гол звезды мадридского «Реала» на североамериканском мундиале. А где третий, там и четвертый — снова защита провалилась, и Винисиус, обокрав зазевавшегося оппонента, забил… Правда, судья пересмотрел видеоповтор и взятие ворот отменил из-за фола нападающего в атаке.

Однако бразильский лидер на этом не остановился и прямо перед перерывом замкнул навес Бруно Гимарайнса, сравнявшись по голам на ЧМ-2026 с Килианом Мбаппе (Франция) и Эрлингом Холандом (Норвегия). Впереди лишь великолепный Лионель Месси, который забил на нынешнем мировом первенстве все пять мячей сборной Аргентины.

Источник: Reuters

Есть еще у Бразилии крутые нападающие

Третий гол в матче и свой третий гол на турнире на исходе часа игры забил Матеус Кунья из «Манчестер Юнайтед», а выкативший на пустые ворота Бруно Гимарайнс оформил ассистентский дубль.

На этом «пентакампеоны» и их тренер Карло Анчелотти остановились, явно довольные тем перформансом, который они показали в среду. Вишенкой на торте стал долгожданный выход Неймара, который пускай и не забил, зато своим появлением на поле привел в восторг желтую половину арены «Хард Рок».

Источник: Reuters

Бразилия — первая!

Она без особых проблем смяла шотландцев и позабыла про параллельный матч. А там Марокко пришлось несладко: команда Гаити первой забила чемпионам Африки, потом сравняла, но силенок на удержание ничьей не хватило. Марокканцы накидали еще два (4:2) и пробились в 1/16 финала со второй строчки. Их соперников узнаем позже.

Шотландцам же предстоит дождаться итогового рейтинга третьих мест (напомним, что из 12 команд в 1/16 финала пробьются восемь). Вероятность выхода в плей-офф небольшая, однако надежда у футболистов и их веселых фанатов, громыхнувших своими гулянками на весь мир, пока остается.

Группа C. Итоговая таблица:

  1. БРАЗИЛИЯ (7);
  2. МАРОККО (7);
  3. Шотландия (3);
  4. Гаити (0)

Автор: Иван Орехов

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