Конец сказки Кюрасао, безумный камбэк Эквадора и две удобные ничьи: главное за ночь 26 июня на ЧМ-2026

«Сегодня моя глава в сборной закрывается. Это не импульсивное решение, оно было принято не в одночасье. Я долго об этом думал и вынашивал эту идею. Это путешествие было полно эмоций, радости и разочарований, побед и трудностей. Я всегда старался отдавать все силы и представлять нашу страну наилучшим образом.



Горжусь тем, чего добился в национальной команде. Но в то же время есть ощущение, что чешский футбол может предложить гораздо больше, чем было продемонстрировано в последние годы. Нужно посмотреть правде в глаза и изменить многое из того, что не работает в долгосрочной перспективе. Я говорю это не от гнева или разочарования. А потому что мне небезразличен чешский футбол.



Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде и людям, которые поддерживали меня. Для меня было честью носить эту футболку», — написал Шик в социальных сетях.