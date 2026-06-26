Конец сказки Кюрасао, безумный камбэк Эквадора и две удобные ничьи: главное за ночь 26 июня на ЧМ-2026

Третий тур чемпионата мира-2026 в самом разгаре — 25 и 26 июня прошли заключительные матчи в группах E, F и D. Сборная Кюрасао проиграла Кот-д’Ивуару (0:2) и покинула турнир, Германия сенсационно уступила Эквадору (1:2), Нидерланды разобрались с Тунисом (3:1), Турция ярко хлопнула дверью, победив США (3:2), а Япония со Швецией (1:1) и Парагвай с Австралией (0:0) «расписали» удобные ничьи.
За пределами стадионов тоже было шумно: новый главный тренер «Реала» Жозе Моуринью пожелал своим футболистам побыстрее вылететь с ЧМ и вернуться в расположение команды, 30-летний нападающий Патрик Шик завершил карьеру в сборной Чехии, а синоптики сообщили неприятные новости перед противостоянием Франции и Норвегии.
Дик Адвокат попрощался с ЧМ
Вечер начался с яркого сюжета — веры Кюрасао в чудо и собственные силы. Другими словами расклад, который вырисовывался для команды Дика Адвоката, было не назвать — в случае победы над Кот-д’Ивуаром островитяне могли выйти в плей-офф со второго места. Сенсационный сценарий для дебютантов и самой маленькой сборной в истории ЧМ, в которую еще две недели назад никто не верил.
78-летний нидерландский специалист перед встречей признался — надеется на лучшее.
«Матч будет сложный. Нам противостоит уже третья сильная команда, но для Кюрасао играть против таких соперников тоже прекрасно. С Эквадором мы показали, на что способны. Не только обороняемся, но и находим правильные моменты для атак», — сказал Адвокат.
К сожалению для Дика и всех, кто болел за Кюрасао, чуда не произошло. Ивуарийцы открыли счет уже на 7-й минуте, воспользовавшись нелепым «привозом», который организовали игроки карибской команды у своей штрафной, а в середине второго тайма удвоили преимущество. Оба раза постарался нападающий «Вильярреала» Николя Пепе.
Островитяне ответили на два пропущенных мяча несколькими острыми атаками и очень достойным навалом в конце. Но не больше — забить они так и не смогли и в итоге покинули чемпионат мира, заняв последнее место в группе Е.
Что сотворила сборная Эквадора!
С одной стороны, можно было, конечно, ожидать сенсацию в этой встрече. Как-никак эквадорцам, умудрившимся сыграть вничью с Кюрасао (0:0), обязательно требовались три очка в заключительном туре, а немцы готовились к плей-офф. С другой — уже на второй минуте Лерой Сане открыл счет, будто бы уничтожив шансы на неожиданный исход. К слову, подопечные Юлиана Нагельсманна, вероятно, забили этот гол с нарушением правил.
«Александр Павлович сыграл опасно перед входом в штрафную площадь эквадорцев: он очень высоко поднял ногу, коснулся мяча, а затем попал бутсой в лицо Педро Вите. Почему бригада судей не квалифицировала действия немца как фол, сказать трудно», — считает судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров.
Но эквадорцы вряд ли будут сильно протестовать, ведь вскоре они сравняли счет. А во втором тайме арбитр Тори Пенсо с помощью видеоассистентов отменила свое же решение о назначении пенальти в ворота южноамериканцев.
Уже в самой концовке Гонсало Плата и вовсе принес победу Эквадору, оказавшись самым расторопным в штрафной после углового (2:1). Это были безумные эмоции и шумное празднование — подопечные Себастьяна Беккасесе вышли в плей-офф с третьего места.
Уверенная победа Нидерландов
Тунис уже вошел в историю по ходу этого чемпионата мира, уволив Сабри Лямуши с поста главного тренера после первого тура. Казалось, что в последней встрече африканская команда может установить еще один антирекорд, но теперь уже по количеству пропущенных мячей, ведь к седьмой минуте в их воротах побывало два гола.
Сначала полузащитник Туниса Элье Схири случайно замкнул прострел Дензела Дюмфриса. Затем нидерландский форвард Брайан Бробби здорово завершил розыгрыш со штрафного. На групповом этапе он отличился трижды.
Правда, на этом голевая феерия завершилась. В начале второго тайма команды обменялись голами Хазема Мастури из махачкалинского «Динамо» и Яна Пола ван Хекке.
Итог — 3:1 в пользу подопечных Рональда Кумана, которые вышли из своей группы с первого места. Тунис же стал худшим в квартете и возвращается домой.
«Взаимовыгодное сотрудничество»
В этой встрече обе команды устраивала ничья. В таком случае японцы бы занимали второе место, а шведы выходили бы из группы с третьей строчки благодаря нейтральной разнице забитых и пропущенных.
Нет ничего удивительного в том, что в первом тайме футболисты вообще не создавали опасных моментов. Нечто интересное началось во второй части матча, когда Рицу Доан потрясающей передачей нашел на линии штрафной Дайдзэна Маэду, а тот свой шанс не упустил. Правда, через пару минут швед Энтони Эланга мощно зарядил в дальний угол и сравнял счет (1:1).
Итог в группе такой, каким его все и ожидали. Япония на втором месте, а Швеция уже точно выходит в плей-офф с третьего. Получилось «взаимовыгодное сотрудничество».
Вторая удобная ничья
Еще один матч, в котором обе команды устраивала ничья. Такой результат, конечно, больше был на руку австралийцам, которые выходили бы из группы со второй позиции. Парагвайцы же имели сомнительную разницу мячей (2:4) после двух туров, но с четырьмя очками вполне могли рассчитывать на попадание в топ-8 среди коллективов, занявших третье место в квартете.
Команды много били по воротам (19 попыток), но ничего опасного за 90 минут создать так и не смогли. Итог — нулевая ничья. Вряд ли кто-то удивлен. Такой исход обсуждался заранее.
Сборную Турции прорвало, но слишком поздно
Турки впервые с 2002 года приехали на чемпионат мира, однако путь подопечных Винченцо Монтеллы на турнире закончился уже после двух туров: команда нанесла 62 удара по воротам соперников, не забив ни одного гола, и проиграла оба матча. Зато была возможность ярко хлопнуть дверью в последней игре с хозяевами ЧМ.
Встреча началась для Турции ужасно: американец Остон Трасти открыл счет уже на третьей минуте. Правда, почти сразу Арда Гюлер вернул ничейный результат на табло, забив первый мяч сборной Турции на турнире. Затем Бурак Йылмаз и вовсе вывел свою команду вперед.
В начале второго тайма отличился Себастиан Берхалтер. С этого момента все шло к ничьей, однако уже в последней атаке Каан Айхан все же принес туркам первую (и последнюю) победу на турнире — 3:2.
Моуринью болеет против своих
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью болеет против своих футболистов на чемпионате мира. Причины у 63-летнего специалиста абсолютно рациональные.
«Чего я жду от ЧМ? Скажу правду: желаю, чтобы игроки “Мадрида” проиграли и уехали в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись к предсезонной подготовке», — сказал португалец на подкасте Beast Mode On.
Жозе возглавил «Реал» в первой половине июня и пока не виделся с игроками мадридского клуба, которые отправились на турнир в США, Канаду и Мексику. Таких, кстати, немало: Килиан Мбаппе и Орельен Тчуамени (Франция), Джуд Беллингем (Англия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Федерико Вальверде (Уругвай), Антонио Рюдигер (Германия), Тибо Куртуа (Бельгия), Браим Диас (Марокко), а также новички Марк Кукурелья (Испания), Бернарду Силва (Португалия), Ибраима Конате (Франция) и Дензел Дюмфрис (Нидерланды). Последнего еще официально не объявляли.
Кстати, пожелание Моуринью постепенно выполняется — турнир уже точно покинет турецкий полузащитник Арда Гюлер.
Шик уходит
Чехия заняла четвертое место в группе на чемпионате мира. Это уже второй подряд провал восточноевропейцев на крупных турнирах — Евро-2024 они завершили с тем же результатом. В итоге национальная команда лишилась своей главной звезды — форвард Патрик Шик объявил о завершении карьеры в сборной.
По словам 30-летнего нападающего, он давно думал о таком сценарии.
«Сегодня моя глава в сборной закрывается. Это не импульсивное решение, оно было принято не в одночасье. Я долго об этом думал и вынашивал эту идею. Это путешествие было полно эмоций, радости и разочарований, побед и трудностей. Я всегда старался отдавать все силы и представлять нашу страну наилучшим образом.
Горжусь тем, чего добился в национальной команде. Но в то же время есть ощущение, что чешский футбол может предложить гораздо больше, чем было продемонстрировано в последние годы. Нужно посмотреть правде в глаза и изменить многое из того, что не работает в долгосрочной перспективе. Я говорю это не от гнева или разочарования. А потому что мне небезразличен чешский футбол.
Спасибо всем болельщикам, товарищам по команде и людям, которые поддерживали меня. Для меня было честью носить эту футболку», — написал Шик в социальных сетях.
Патрик выступал за сборную Чехии с 2016 года: провел 65 матчей и забил 26 голов.
Главный матч тура под угрозой срыва
Самая яркая встреча тура — а, возможно, и всего группового этапа — однозначно дуэль Норвегии и Франции. Команды Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе уже обеспечили себе выход в плей-офф и теперь поспорят за первое место в квартете I. Однако эпичный поединок под угрозой срыва — в день матча 26 июня метеорологи обещают сильные грозы и ливни в Фоксборо (США). В таком случае действует строгий протокол, по которому мероприятие придется перенести или прервать на неопределенное время.
Для французов инцидент может стать вторым на этом ЧМ — ранее в прошлом туре их игра с Ираком была прервана более чем на два часа. Правда, это не помешало «Трехцветным» победить со счетом 3:0.
Всего на чемпионате мира-2026 произошло уже несколько погодных событий: от торнадо едва не пострадали англичане, а сильная гроза помешала тренировкам португальцев и испанцев. Но непосредственно во время игры из топ-сборных пострадали только французы — и им же может достаться второй раз.
Нигматуллин поддержал Возинью
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья стал настоящим героем на этом чемпионате мира, остановив сборную Испании (0:0) в первом туре. После этого на 40-летнего вратаря, почти неизвестного широкой публике, за пару дней подписались 15 миллионов человек в социальных сетях.
Во втором туре против Уругвая (2:2) Возинья действовал уже не так уверенно — что и отметил в своей авторской колонке для «СЭ» экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин.
«С Уругваем он не выручил, превратился в “Привозинью”. Один-то гол точно на его совести. Но ничего страшного. Кабо-вердианская сказка продолжается. Команда сохраняет великолепные шансы на место в плей-офф, а голкипер с 15 миллионами подписчиков в соцсетях обеспечил себе безбедное существование как минимум на ближайшие пару-тройку лет. А может, и дольше. Сегодня ведь медийная эпоха. Если грамотно монетизировать свое имя, такая аудитория за счет рекламных контрактов способна кормить Возинью до конца жизни», — считает Нигматуллин.
За какими матчами следим дальше
Третий тур продолжается. Вечером 26 июня и ночью 27 июня смотрим интересные матчи:
Авторы: Артем Белинин, Максим Клементьев