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Кейн сравнялся с Пеле по голам на чемпионатах мира по футболу

На счету обоих по 12 забитых мячей.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн догнал единственного трехкратного чемпиона мира по футболу бразильца Пеле в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Кейн отметился голом в матче 1/16 финала против команды ДР Конго. Теперь на счету англичанина и бывшего форварда сборной Бразилии по 12 голов.

Лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является аргентинец Лионель Месси (19). Больше Кейна и Пеле также забили француз Килиан Мбаппе (17), немец Мирослав Клозе (16), бразилец Роналдо (15), немец Герд Мюллер (14) и француз Жюст Фонтен (13).

Кейну 32 года. С августа 2023 года он выступает за германскую «Баварию», до этого играл за английский «Тоттенхэм». Нападающий с 83 голами является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира в России Кейн 6 раз поразил ворота соперников, став лучшим по этому показателю на том турнире.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.