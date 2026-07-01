Кейн признан лучшим игроком матча Англии с ДР Конго на ЧМ-2026

Кейн с 5 голами догнал Эрлинга Холанна (Норвегия) в гонке бомбардиров ЧМ-2026. Теперь англичанина опережают только Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция) — на их счету по 6 забитых мячей.