США сняли европейское проклятие. Обыграть Боснию не помешало даже удаление

Праздник и удручающая статистика
Так совпало, что матч 1/16 финала против Боснии сборная США проводила прямо перед одним из главных национальных праздников — Днем независимости, который отмечается 4 июля. Конечно, получилось не так символично, как на ЧМ-1994, когда американцы встречались с Бразилией в ⅛ финала именно в этот день, но тем не менее.
В любом случае страна вовсю готовится к этой дате, тем более что в этом году отмечается юбилей местной государственности — 250 лет. И как бы половина (а то и больше) населения США ни относилась к действующему президенту Дональду Трампу, праздновать собираются все, справедливо полагая, что нужно разделять свое мнение относительно действующей администрации Белого дома, которая не вечна, и свой патриотизм.
Так что победа футбольной сборной стала бы отличным прологом к началу торжеств, и, в принципе, почти все считали команду Мауриио Почеттино фаворитом. Однако было одно «но», и его не назовешь маленьким. Дело в том, что США из рук вон плохо играют против европейцев — перед встречей с Боснией у них была серия из десяти поражений подряд и всего одна победа в последних 18 матчах, добытая в 2021 году над Северной Ирландией.
Более того, за все время участия в чемпионатах мира звездно-полосатые лишь дважды побеждали европейские сборные — Англию в 1950-м (1:0) и Португалию в 2002-м (3:2). И оба раза это было на групповом этапе.
Балогун — из героев в изгои
Одна из главных американских традиций на День независимости — это барбекю. Народ собирается с семьями и друзьями и жарит мясо, бургеры, сосиски на заднем дворе, в парках, на пляжах. И можно было ожидать, что сборная США с первых же минут бросится прожаривать боснийцев. Тем более что мощный старт — отличительная черта хозяев на этом чемпионате мира. Так было во всех трех матчах группового этапа — там американцы стабильно забивали в первые 15 минут (если быть совсем точным, то уложились даже в первые 11 минут).
Но вышло все наоборот — на стартовом отрезке боснийцы сначала провели голкипера звездно-полосатых Мэтью Фриза ударом с линии штрафной, а несколько мгновений спустя Керим Алайбегович исполнил «сухой лист» с углового, но Фриз успел среагировать и выбить мяч с линии ворот.
В обороне же Босния выстраивалась по схеме 5−3−2, отменно перекрывая как центральную зону, так и фланги, сохраняя при этом максимальную компактность. И довольно долго американцы не могли придумать, как им эту конструкцию вскрывать. Оставалось только надеяться подловить боснийцев в переходной фазе или же накрыть прессингом в каком-то моменте. И, собственно, из этого и родились все моменты звездно-полосатых до перерыва.
Разок удалось поймать боснийцев на перестроении и быстро довести мяч до Фалорида Балогуна, но центрфорвард сборной США решил зарабатывать пенальти — получилось плохо и неубедительно. Однажды удалось накрыть соперника прессингом, но тот же Балогун, перед тем как пробить точно в нижний угол, немного залез в офсайд.
Под занавес тайма американцы все же нашли свой шанс. Как раз поймав соперника на ошибке в переходной фазе. Голкипер боснийцев Никола Василь решил быстро ввести мяч в игру, выбив его с рук. Получилось не очень удачно, американцы выиграли борьбу за отскок и мгновенно доставили мяч вперед в тот момент, когда игроки балканской сборной бежали поддерживать свою атаку и оказались вне позиций. Хотя не обошлось и без везения: пас Малика Тилманна дошел до Балогуна через два (!) рикошета от защитников.
Гол определенно придал сборной США настроения, и на перерыв она могла уйти, ведя 2:0, но Балогун после скидки Сержиньо Деста попал в перекладину с линии вратарской.
А потом центрфорвард американцев снова оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за упущенного момента. Балогун боролся за позицию с защитником боснийцев Тариком Мухаремовичем, соперники толкались плечо в плечо, но нападающий потерял равновесие и сзади наступил ему на голеностоп. Умысла там точно не было, но на замедленном повторе то, как выгнулась нога Мухаремовича, смотрелось жутко. В итоге бразильский рефери Рафаэл Клаус после вмешательства ВАР показал Балогуну красную карточку.
Суперштрафной от Тилльмана
Американцам немного повезло, что это случилось прямо перед паузой на водопой, и Почеттино мог спокойно объяснить, что делать дальше. В итоге сборная США перестроилась на 4−4−1 с выдвинутым вперед Кристианом Пулишичем и приготовилась держать оборону.
Ничего интересного боснийцы, впрочем, не предложили — с игровыми и атакующими идеями у них было не очень. Лишь в добавленное время нанесли пару опасных дальних ударов. Зато показали весь арсенал темных балканских искусств — апелляции, падения, тычки, зацепы, мелкие провокации. Проявил себя даже главный тренер Сергей Барбарез: схватив ушедший за пределы поля мяч, он яростно начал на кого-то орать — то ли на своих, то ли на соперников, то ли на судью. За что справедливо получил желтую карточку.
США же своими шансами воспользовались. Гол Пулишича был отменен из-за офсайда, но зато Тилльман просто прекрасно исполнил штрафной.
В ⅛ финала американцы 6 июля в Сиэттле сыграют с Бельгией.
Автор: Дмитрий Гирин
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
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- Автогол
- Гол с пенальти
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