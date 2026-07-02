США сняли европейское проклятие. Обыграть Боснию не помешало даже удаление

Одна из главных американских традиций на День независимости — это барбекю. Народ собирается с семьями и друзьями и жарит мясо, бургеры, сосиски на заднем дворе, в парках, на пляжах. И можно было ожидать, что сборная США с первых же минут бросится прожаривать боснийцев. Тем более что мощный старт — отличительная черта хозяев на этом чемпионате мира. Так было во всех трех матчах группового этапа — там американцы стабильно забивали в первые 15 минут (если быть совсем точным, то уложились даже в первые 11 минут).