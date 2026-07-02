Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Испания
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.80
П2
10.20
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Португалия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
03.07
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.27
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бельгия
3
:
Сенегал
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
2
:
ДР Конго
1
П1
X
П2

США сняли европейское проклятие. Обыграть Боснию не помешало даже удаление

Сделали подарок стране ко Дню независимости.

Источник: Reuters

Праздник и удручающая статистика

Так совпало, что матч 1/16 финала против Боснии сборная США проводила прямо перед одним из главных национальных праздников — Днем независимости, который отмечается 4 июля. Конечно, получилось не так символично, как на ЧМ-1994, когда американцы встречались с Бразилией в ⅛ финала именно в этот день, но тем не менее.

В любом случае страна вовсю готовится к этой дате, тем более что в этом году отмечается юбилей местной государственности — 250 лет. И как бы половина (а то и больше) населения США ни относилась к действующему президенту Дональду Трампу, праздновать собираются все, справедливо полагая, что нужно разделять свое мнение относительно действующей администрации Белого дома, которая не вечна, и свой патриотизм.

Так что победа футбольной сборной стала бы отличным прологом к началу торжеств, и, в принципе, почти все считали команду Мауриио Почеттино фаворитом. Однако было одно «но», и его не назовешь маленьким. Дело в том, что США из рук вон плохо играют против европейцев — перед встречей с Боснией у них была серия из десяти поражений подряд и всего одна победа в последних 18 матчах, добытая в 2021 году над Северной Ирландией.

Более того, за все время участия в чемпионатах мира звездно-полосатые лишь дважды побеждали европейские сборные — Англию в 1950-м (1:0) и Португалию в 2002-м (3:2). И оба раза это было на групповом этапе.

Источник: Reuters

Балогун — из героев в изгои

Одна из главных американских традиций на День независимости — это барбекю. Народ собирается с семьями и друзьями и жарит мясо, бургеры, сосиски на заднем дворе, в парках, на пляжах. И можно было ожидать, что сборная США с первых же минут бросится прожаривать боснийцев. Тем более что мощный старт — отличительная черта хозяев на этом чемпионате мира. Так было во всех трех матчах группового этапа — там американцы стабильно забивали в первые 15 минут (если быть совсем точным, то уложились даже в первые 11 минут).

Но вышло все наоборот — на стартовом отрезке боснийцы сначала провели голкипера звездно-полосатых Мэтью Фриза ударом с линии штрафной, а несколько мгновений спустя Керим Алайбегович исполнил «сухой лист» с углового, но Фриз успел среагировать и выбить мяч с линии ворот.

В обороне же Босния выстраивалась по схеме 5−3−2, отменно перекрывая как центральную зону, так и фланги, сохраняя при этом максимальную компактность. И довольно долго американцы не могли придумать, как им эту конструкцию вскрывать. Оставалось только надеяться подловить боснийцев в переходной фазе или же накрыть прессингом в каком-то моменте. И, собственно, из этого и родились все моменты звездно-полосатых до перерыва.

Разок удалось поймать боснийцев на перестроении и быстро довести мяч до Фалорида Балогуна, но центрфорвард сборной США решил зарабатывать пенальти — получилось плохо и неубедительно. Однажды удалось накрыть соперника прессингом, но тот же Балогун, перед тем как пробить точно в нижний угол, немного залез в офсайд.

Под занавес тайма американцы все же нашли свой шанс. Как раз поймав соперника на ошибке в переходной фазе. Голкипер боснийцев Никола Василь решил быстро ввести мяч в игру, выбив его с рук. Получилось не очень удачно, американцы выиграли борьбу за отскок и мгновенно доставили мяч вперед в тот момент, когда игроки балканской сборной бежали поддерживать свою атаку и оказались вне позиций. Хотя не обошлось и без везения: пас Малика Тилманна дошел до Балогуна через два (!) рикошета от защитников.

Гол определенно придал сборной США настроения, и на перерыв она могла уйти, ведя 2:0, но Балогун после скидки Сержиньо Деста попал в перекладину с линии вратарской.

А потом центрфорвард американцев снова оказался в центре внимания, но на этот раз не из-за упущенного момента. Балогун боролся за позицию с защитником боснийцев Тариком Мухаремовичем, соперники толкались плечо в плечо, но нападающий потерял равновесие и сзади наступил ему на голеностоп. Умысла там точно не было, но на замедленном повторе то, как выгнулась нога Мухаремовича, смотрелось жутко. В итоге бразильский рефери Рафаэл Клаус после вмешательства ВАР показал Балогуну красную карточку.

Источник: Reuters

Суперштрафной от Тилльмана

Американцам немного повезло, что это случилось прямо перед паузой на водопой, и Почеттино мог спокойно объяснить, что делать дальше. В итоге сборная США перестроилась на 4−4−1 с выдвинутым вперед Кристианом Пулишичем и приготовилась держать оборону.

Ничего интересного боснийцы, впрочем, не предложили — с игровыми и атакующими идеями у них было не очень. Лишь в добавленное время нанесли пару опасных дальних ударов. Зато показали весь арсенал темных балканских искусств — апелляции, падения, тычки, зацепы, мелкие провокации. Проявил себя даже главный тренер Сергей Барбарез: схватив ушедший за пределы поля мяч, он яростно начал на кого-то орать — то ли на своих, то ли на соперников, то ли на судью. За что справедливо получил желтую карточку.

США же своими шансами воспользовались. Гол Пулишича был отменен из-за офсайда, но зато Тилльман просто прекрасно исполнил штрафной.

В ⅛ финала американцы 6 июля в Сиэттле сыграют с Бельгией.

Автор: Дмитрий Гирин

США
2:0
Первый тайм: 1:0
Босния и Герцеговина
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Почеттино
Сергей Барбарез
Голы
США
Фоларин Балогун
45′
Малик Тилльман
82′
Составы команд
США
24
Мэтт Фриз
16
Алекс Фримен
5
Энтони Робинсон
17
Малик Тилльман
4
Тайлер Адамс
20
Фоларин Балогун
64′
3
Крис Ричардс
13
Тим Рим
8
Уэстон Маккенни
90′
7
Джованни Рейна
2
Сержиньо Дест
87′
14
Себастиан Берхалтер
10
Кристиан Пулишич
88′
9
Рикардо Пепи
Босния и Герцеговина
1
Никола Василь
7
Амар Дедич
4
Тарик Мухаремович
19
Керим Алайбегович
21
Степан Раделич
80′
10
Эрмедин Демирович
5
Сеад Колашинац
75′
15
Амар Мемич
8
Армин Гигович
51′
6
Беньямин Тахирович
14
Иван Шуньич
51′
26
Эрмин Махмич
18
Никола Катич
75′
23
Харис Табакович
11
Эдин Джеко
51′
20
Эсмир Байрактаревич
Статистика
США
Босния и Герцеговина
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
2
3
Угловые
4
3
Фолы
7
13
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Дарио Эррера
(Аргентина)
Боковой судья
Данило Манис
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти