«Англия будет в финале». Колонка Черчесова

Последняя игра Португалии на чемпионате мира действительно получилась драматичной. Пропускаешь в самом конце, нет времени отыграться. А в целом — Роналду многие критиковали, но он качественно провел турнир. Я сам закончил в 40 лет. Вы вот попробуйте в 41 год сыграть на чемпионате мира! Криштиану — спортсмен, который проводит столько лет на высочайшем уровне. Критикам надо обращать внимание на футбол, а не на возраст и иные моменты. Такие, как Роналду, доставляют удовольствие многим болельщикам. Да, Криштиану забил не так много, но для команды он сыграл хорошо. Во время атакующей фазы на него постоянно отвлекался соперник. То же мы видели в атаке при третьем голе в ворота сборной Египта. Защитник африканской команды стянулся на Месси, оставив убегающего Лаутаро Мартинеса одного. Магия звезды работает. Хочу сказать слова благодарности Роналду за то, что все эти годы рекламировал футбол.