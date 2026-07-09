«Англия будет в финале». Колонка Черчесова

Станислав Черчесов в авторской колонке «СЭ» — о решающей стадии чемпионата мира, отмене красной карточки американцу Балогуну и вылете сборной Бразилии.
Когда турнир только начинался, многие и не думали, что Норвегия будет играть в ¼ финала чемпионата мира. По ходу ЧМ мы видим, что команды начинают чувствовать свой ритм. Но Норвегию я знаю не понаслышке, несколько лет назад встречались с ней со сборной Казахстана. Понимаю, на что норвежцы способны, когда настроены на результат. И пару дней назад я говорил, что не удивлюсь победе Норвегии над Бразилией. Вот и результат. Хотя сейчас мы видим в финальной восьмерке команды, которых ожидать там многие не могли.
В то же время один из главных фаворитов, сборная Аргентины, второй раз подряд проходит по сетке с трудностями. Видел матчи с Кабо-Верде и с Египтом — очень сложные встречи для аргентинцев. Во время игры с Египтом мне позвонил товарищ, обсудили с ним матч. За 20 минут до конца встречи я сказал: «Чемпионы мира так просто не сдадутся». Так и получилось. У Аргентины футболисты высокого класса, есть и суперигрок Месси. Не думал, что они выиграют 3:2, но понимал, что, если забьют один — дожмут. 2:0 — это опасный счет.
Стал ли сюрпризом выход Бельгии? В ней футболисты высокого уровня, выступают в топ-5 чемпионатов. Да, начали они неважно, но качественные игроки могут прибавлять по ходу турнира. И тренер делает выводы по составу, и футболисты начинают проявлять себя. Кто-то приезжает на чемпионат мира готовым коллективом, а другие находят себя постепенно. Вот и бельгийцы, начав со скрипом, с хозяевами турнира США уже показали свои лучшие качества. Впереди Испания — это серьезный экзамен, любой команде сложно играть против команды де ла Фуэнте.
Ситуация с отменой дисквалификации нападающего США Балогуна — это нонсенс. Таким образом открыли ящик Пандоры. Да, это сравнивают с отменой дисквалификации Криштиану Роналду, но португальский нападающий пропустил один матч! А в ситуации с американцем даже такого не было. Все это неспортивно. Когда этот инцидент начал развиваться, говорил, что лучшим ответом бельгийцев станет обыгрыш американцев — так оно и получилось. Бельгия подавала протест, а на пресс-конференции ее тренер Руди Гарсия говорил, что нужно спокойно готовиться к матчу и не отвлекаться на это. Видимо, его настрой передался игрокам. На американцах же эта история отразилась. Команда все видит и чувствует. Все мы люди, многое делаем на инстинктах. Если бы оказался на месте футболиста сборной США, тоже чувствовал бы себя скованно — оправдали незаслуженно. Видимо, футбольный Бог существует — США покидает турнир.
Последняя игра Португалии на чемпионате мира действительно получилась драматичной. Пропускаешь в самом конце, нет времени отыграться. А в целом — Роналду многие критиковали, но он качественно провел турнир. Я сам закончил в 40 лет. Вы вот попробуйте в 41 год сыграть на чемпионате мира! Криштиану — спортсмен, который проводит столько лет на высочайшем уровне. Критикам надо обращать внимание на футбол, а не на возраст и иные моменты. Такие, как Роналду, доставляют удовольствие многим болельщикам. Да, Криштиану забил не так много, но для команды он сыграл хорошо. Во время атакующей фазы на него постоянно отвлекался соперник. То же мы видели в атаке при третьем голе в ворота сборной Египта. Защитник африканской команды стянулся на Месси, оставив убегающего Лаутаро Мартинеса одного. Магия звезды работает. Хочу сказать слова благодарности Роналду за то, что все эти годы рекламировал футбол.
На турнире остались сильнейшие восемь команд. Непросто будет соперникам сборной Испании, их тики-така на высоком уровне. Но я не знаю, как эта тактика сработает с Францией. Особенно когда у нее столько быстрых игроков… Смотрел игру Испания — Австрия, где австрийцы перехватывали мяч, быстро выходили из обороны, но дальше — не хватало исполнительского мастерства. У них не было в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе. А у Франции есть и скорость, и классные мастера. И как Испании с этим справиться?
Стоит отметить и Англию, которая обыграла еще одних хозяев турнира. Против Мексики, на «Ацтеке», вдесятером… Был там, знаю, как это непросто. Но шел дождь — может, это пошло на пользу британцам. У Англии есть все, чтобы дойти до финала.
И обратите внимание, у каждой команды в восьмерке сильнейших есть нападающий, который делает результат. А назовите такого в Бразилии? Его нет! Бразилия и выигрывала большие турниры, когда в их составе были сильные форварды. Мы видим, как это работает на примере Мбаппе, Холанна, Кейна, Лукаку. В команде должен быть баланс.
В оставшихся матчах буду болеть за красивый футбол, а не за одну конкретную команду. Мы уже видели характер у Англии и Аргентины. Мне кажется, Франция еще не весь свой потенциал показала. Ключевым будет фактор тренера. Важно, как специалисты подойдут к этим решающим матчам. Мы помним ситуацию со сборной Туниса, где был уволен Сабри Лямуши после первой игры чемпионата мира. Назначали Эрве Ренара — но и он ушел. Нужно же понимать, какую команду ты принимаешь и для чего ты это делаешь. Я об этом, кстати, говорил в одной из прошлых колонок, и как в воду глядел. Получилось так, что новый провел два матча, и тренера нет. Зачем это?
Мы же с «Ахматом» продолжаем работу на сборах, проводим контрольные игры в Сербии. После тренировок и разборов удается смотреть матчи, которые идут до полуночи. Плюс смотрим со штабом повторы ночных матчей, ничего не пропускаем.