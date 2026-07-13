Судейские скандалы, усталость Месси и планы Холанна на Норвегию: главное на ЧМ-2026 за 12 июля

Чемпионат мира по футболу отправился на небольшой перерыв: следующий матч состоится лишь вечером 14 июля. Тем не менее вокруг турнира продолжает происходить много всего интересного.
Игроки и тренеры вылетевших сборных винят в своих неудачах судей, Лионель Месси заявил об усталости перед полуфиналом с Англией, а игроки «Реала» установили абсолютный рекорд по голам на одном ЧМ.
Судейский вопрос
Пока команды, одержавшие победы в четвертьфиналах, готовятся к следующим матчам, проигравшие пытаются осмыслить произошедшее. У швейцарцев и норвежцев нашелся общий виновник: главный судья.
Во встрече Норвегия — Англия Клеман Тюрпен и видеоассистенты якобы проглядели попадание мяча в трос камеры-паука перед первым голом Джуда Беллингема, чем взбесили скандинавов.
«Нет никаких сомнений — он что-то задел. Но, к сожалению, нам придется с этим жить. Теперь мы будем говорить об этом тросе до самой смерти», — цитирует Reuters главного тренера сборной Столе Сольбаккена.
Мнение по этому поводу высказал и отец Эрлинга Холанна Альф-Инге. «Вас спас судья. Надеюсь, теперь вы выиграете чемпионат мира. Но мне кажется, сегодня нас обокрали», — написал он английскому журналисту Генри Уинтеру в социальной сети X.
Швейцарцы недовольны красной карточкой Бриля Эмболо за симуляцию: рефери Жоау Пиньейру изначально зафиксировал фол Леандро Паредеса и лишь благодаря вмешательству ВАР изменил свое решение, вынеся игроку европейской команды второе предупреждение, превратившееся в удаление.
Капитан команды Гранит Джака напрямую обвинил арбитра в поражении. «Если приходится покидать турнир из-за одного решения рефери, чувствуешь себя ужасно. Но это было его решение. Сейчас, сразу после матча, с ним тяжело смириться», — приводит слова футболиста The Athletic.
Недоволен работой судьи и вратарь сборной Грегор Кобель. «Я не видел хорошо эпизод. Но, учитывая, как мы боролись, кажется несправедливым, что нам не дали хотя бы шанс дойти до еще одной серии пенальти», — заявил голкипер изданию Blick.
«Накопилась сильная усталость». Месси готовится к полуфиналу с Англией
В той же игре со швейцарцами прервалась невероятная серия Лионеля Месси из девяти матчей подряд на ЧМ с голами. Однако Аргентина все равно прошла в полуфинал, где ее ждет сборная Англии.
«Выступать против топ-сборных — это всегда что-то особенное. Я никогда раньше не играл против Англии, поэтому матч будет особенным. Это полуфинал, сейчас нам нужно отдохнуть и подготовиться к нему. Накопилась сильная усталость, мы уже ее чувствуем», — цитирует Месси La Vanguardia.
С усталостью все понятно: Аргентина только в плей-офф провела на поле 330 минут, поскольку исход встреч с Кабо-Верде и Швейцарией решался в дополнительное время.
Холанд строит планы на следующие турниры
Если Аргентина в экстра-таймах неизменно одерживает победы, то первый же выход за пределы 90 минут основного времени для Норвегии закончился поражением.
Нападающий и главная звезда команды Эрлинг Холанд не концентрируется на негативе: он понимает, его партнеры провели отличный турнир, и готовится к следующим матчам сборных.
«Мы доказали, что способны обыграть одну из величайших сборных мира — Бразилию. В итоге мы уступили Англии, но заставили ее серьезно побороться. Возможно, все могло сложиться иначе. Впереди у нас еще чемпионаты мира и Европы. Думаю, пришло время по-настоящему заявить о себе. У нас фантастическое поколение», — приводит слова футболиста сайт ФИФА.
Удачный ЧМ-2026 для «Реала»
Новый тренер мадридского клуба Жозе Моуринью после своего назначения пошутил: на чемпионате мира будет болеть против своих подопечных. «Я хочу, чтобы игроки “Реала” проиграли и уехали в отпуск. Тогда парни вернутся к предсезонной подготовке», — заявил он.
Но получается все наоборот. Футболисты «королевского клуба» установили рекорд чемпионатов мира по голам игроков одного клуба на турнире, отправив 19 мячей в сетку: Килиан Мбаппе отличился 8 раз, Джуд Беллингем — 6, Винисиус Жуниор — 4, Арда Гюлер — один.
Предыдущий рекорд составлял 18 голов. Столько забивали футболисты венгерского «Гонведа» на ЧМ-1954, «Баварии» — в 2014 году и «ПСЖ» — в 2022-м.
Чемпионат мира для всех
Люди еще не успели привыкнуть к формату ЧМ из 48 сборных, как в ФИФА задумались над расширением числа участников до 64.
«Это, безусловно, вопрос, который будет рассмотрен после чемпионата мира. При организации турнира важно делать его открытым для всех — не только для Европы и Южной Америки, но, по сути, для всего мира. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в ЧМ», — цитирует президента организации Джанни Инфантино Blue Sport.
С расширением или без, ЧМ-2030 в любом случае станет самым масштабным в истории: он пройдет сразу в шести странах на трех континентах — в Южной Америке (Уругвай, Аргентина, Парагвай), Европе (Испания, Португалия) и Африке (Марокко).
Увеличение числа участников сделает турнир беспрецедентным — но не факт, что оно произойдет.
«На Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее». Колонка Руслана Нигматуллина
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке в «СЭ» подвел итоги четвертьфинальных матчей ЧМ-2026. Особенно его удивило удаление Бриля Эмболо.
«Вот интересно — о чем он думал? Игрок на карточке в центре поля откровенным нырком выпрашивал штрафной. На что футболист рассчитывал в эпоху ВАР? Или на нашего Соболева насмотрелся? Но тот ныряет правдоподобнее», — вопрошает экс-футболист.
Кроме того, Нигматуллин поделился прогнозами на полуфинальные матчи. По его мнению, в решающую стадию выйдут французы и англичане.
Автор: Максим Слекишин