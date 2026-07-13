Судейские скандалы, усталость Месси и планы Холанна на Норвегию: главное на ЧМ-2026 за 12 июля

«Это, безусловно, вопрос, который будет рассмотрен после чемпионата мира. При организации турнира важно делать его открытым для всех — не только для Европы и Южной Америки, но, по сути, для всего мира. Каждая страна должна иметь возможность мечтать об участии в ЧМ», — цитирует президента организации Джанни Инфантино Blue Sport.