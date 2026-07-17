Если б только Мальвины. Накажет ли ФИФА команду Месси за политическую акцию?

Волну возмущения действиями Инфантино логично оседлал УЕФА, который и должен был вступиться за подопечных бельгийцев (хотя, судя по матчу (4:1), история с Балогуном повлияла на них исключительно бодряще). Но чем еще отмечаются европейские правдорубы? Рьяными и последовательными возражениями против возвращения сборных России на международные турниры. За право этих футболистов соревноваться с другими футбольная организация бороться так и не собирается — исключительно по политическим причинам. А в ряде европейских стран создаются условия, чтобы не допустить до участия российских спортсменов в соревнованиях даже по тем видам спорта, по которым они получили допуски от международных федераций. Показательная история Международного олимпийского комитета, который сейчас выпутывается из политических коллизий, в которые загнал сам себя, должна дать хороший урок, но для этого спортивным деятелям, расположившимся так далеко от спорта, нужно прозреть.