Если б только Мальвины. Накажет ли ФИФА команду Месси за политическую акцию?

Чемпионат мира достаточно плавно катится к завершению — с яркими игровыми и околофутбольными картинками, но почти без громких сенсаций. Не внесли разлад в неумолимый ход этой махины жесткие действия организаторов — унизительный досмотр некоторых прибывших команд, ограничение пребывания сборной Ирана в США, отправление восвояси прямо из аэропорта сомалийского судьи. Футбольные власти, как могли, пытались сгладить острые углы, тот же африканец получил солидную компенсацию и назначение на матч Суперкубка УЕФА.
Апокалиптические прогнозы погоды обещали куда большие проблемы, чем вышло на деле. А по теме неизбежных при 48 участниках чемпионата матчей соперников с разным уровнем футбольного класса основным докладчиком выступила сборная Кабо-Верде с мгновенно ставшим культовым ловцом мячей Возиньей.
Между многочисленными играми с неизменной улыбкой курсировал на крылатом спецтранспорте Джанни Инфантино, породивший слух о наличии двойника, — так быстро он совершал перемещения.
Президент ФИФА, привыкший выстраивать особые отношения с главами стран-организаторов, в случае с Дональдом Трампом заплыл за виртуальные буйки, за что был нещадно критикуем как до, так и во время чемпионата. При этом Инфантино не постеснялся щедро плеснуть маслица в этот огонь, отменив красную карточку одному из лидеров сборной США Фоларину Балогуну перед матчем ⅛ финала c бельгийцами. После того, как Трамп подтвердил, что это он попросил пересмотреть наказание форварда, можно было забыть про ссылки ФИФА на регламент, позволяющий подобное в некоторых случаях.
Волну возмущения действиями Инфантино логично оседлал УЕФА, который и должен был вступиться за подопечных бельгийцев (хотя, судя по матчу (4:1), история с Балогуном повлияла на них исключительно бодряще). Но чем еще отмечаются европейские правдорубы? Рьяными и последовательными возражениями против возвращения сборных России на международные турниры. За право этих футболистов соревноваться с другими футбольная организация бороться так и не собирается — исключительно по политическим причинам. А в ряде европейских стран создаются условия, чтобы не допустить до участия российских спортсменов в соревнованиях даже по тем видам спорта, по которым они получили допуски от международных федераций. Показательная история Международного олимпийского комитета, который сейчас выпутывается из политических коллизий, в которые загнал сам себя, должна дать хороший урок, но для этого спортивным деятелям, расположившимся так далеко от спорта, нужно прозреть.
Что до Инфантино, то он получил своеобразный, хоть и предсказуемый «нож в спину» от аргентинцев. Едва ли не самое большое количество обвинений ФИФА на этом чемпионате мира было связано с совсем не очевидным благоволением команде Лео Месси.
Но давний территориальный конфликт с Великобританией из-за Фолклендских (Мальвинских) островов стучит в сердце каждого аргентинца, и в празднованиях великолепной победы южноамериканцев в полуфинале (2:1) принял участие баннер «Мальвины — аргентинские». Меж тем политические высказывания любого вида на стадионах строжайше запрещены. Любопытно, что аргентинцы подстраховались, и рукописное послание носили два запасных игрока, утрата которых на финал не так страшна.
Какое бы решение не приняла ФИФА (спектр наказаний — от предупреждения до отстранения от футбола), новая порция критики Инфантино обеспечена. Поэтому аргентинцам стоит ожидать штраф, возможно на значительную сумму. Но это явно не расстроит ни национальную федерацию, ни сборную. Все в вопросе настроения, как и во многих других, решит финал. И остается надеяться, что он пройдет без претензий к конкистадорам и испанским королям. Ведь хорошо, когда спорт без политики.
Томас Тухель
Лионель Скалони
Энтони Гордон
(Морган Роджерс)
55′
Энцо Фернандес
(Лионель Месси)
85′
Лаутаро Мартинес
(Лионель Месси)
90+2′
1
Джордан Пикфорд
17
Морган Роджерс
10
Джуд Беллингем
9
Гарри Кейн
6
Марк Гехи
8
Эллиот Андерсон
37′
24
Рис Джеймс
82′
3
Нико О`Райли
25
Джед Спенс
90′
11
Маркус Рэшфорд
18
Энтони Гордон
72′
2
Эзри Конса
5
Джон Стоунс
90′
22
Айван Тони
4
Деклан Райс
82′
15
Дэн Берн
23
Эмилиано Мартинес
9
Хулиан Альварес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
51′
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
3
Николас Тальяфико
81′
22
Лаутаро Мартинес
26
Науэль Молина
72′
4
Гонсало Монтиэль
17
Джулиано Симеоне
72′
19
Николас Отаменди
5
Леандро Паредес
64′
15
Николас Гонсалес
6
Лисандро Мартинес
42′
72′
7
Родриго де Пауль
90+4′
Главный судья
Исмаил Эльфат
(США)
Боковой судья
Кайл Аткинс
(США)
Боковой судья
Кори Паркер
(США)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Хуан Лара
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти