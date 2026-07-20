Последний танец Месси на чемпионате мира: смазанный финал и слезы прощания

«Весь этот путь»
История Лионеля Месси и сборной Аргентины на чемпионатах мира стала главным сюжетом этого века. Месси сыграл в шести финальных турнирах и добрался до главного трофея с пятой попытки.
В Германии-2006 сборная еще не вращалась вокруг своего исключительного таланта. В Южной Африке-2010 основным центром притяжения и противоречий смотрелся Диего Марадона в достаточно странной роли тренера. В Бразилии-2014 при всем старании капитана и его команды все закончилось одним из канонических кадров всех времен с проходящим мимо Кубка мира грустным Лео. В России-2018 было много аргентинских страданий и разбитые ожидания с различными проблемами. Обладатель набора «Золотых мячей» и клубных титулов смотрелся обреченным, словно все надежды соотечественников и все соперники повисли на одной «десятке». Песни о величии Месси и Марадоны, аргументы в противостоянии с Криштиану Роналду и все такое расходилось с результатом. Это подчеркивало отличия феноменальной «Барселоны» и средней Аргентины.
История Месси и Аргентины изменилась тогда, когда поменялись сам Лионель и его сборная. Они поймали импульс и обрели баланс. Команда с тренером Лионелем Скалони сначала разобралась с проклятием финалов Кубка Америки и стала лучшей на континенте в 2021-м, затем дошла до золота на чемпионате мира в Катаре-2022. Один из самых завораживающих сценариев истории преодоления закончился счастливой развязкой. Месси привел Аргентину к долгожданному Кубку мира и третьей звезде, закрепил свою уникальность в вечном сравнении с Марадоной и Роналду. И на этом никто не стал ставить точку после переезда Лео в США и Криштиану в Саудовскую Аравию. Последний танец двух феноменальных игроков сместился на этот чемпионат и снова вышел разным.
На ЧМ-2026 Месси до и после 39-летия провел очень сильный турнир. Капитан сосредоточил силы на созидании, забил почти все голы своей сборной в группе и переключился на голевые передачи в плей-офф. Форвард переписывал рекорды для бомбардиров и ассистентов, по числу матчей и длительности результативных серий, даже по нереализованным пенальти. Лионель оставался главным волшебником при всех известных и новых супергероях пестрого чемпионата, привел свою преданную команду через невероятные развязки по своеобразной сетке в новый финал.
Опять — против лучшего соперника из Европы: три с половиной года назад Аргентина воплотила мечту в фееричном матче с выстроенной Францией, теперь сошлась в душной игре с системной Испанией. Заодно вышли многочисленные сюжеты о том, как Месси купал маленького Ламина Ямаля на фотосессии, а многие другие звезды испанцев в юности делали снимки с легендой «Барсы».
«Самым прекрасным за все эти годы были не только титулы, но и весь этот путь. Делить каждый день с этой командой, соревноваться вместе, подниматься в трудные моменты и наслаждаться каждым шагом. Спасибо каждому из моих партнеров по команде, тренерскому штабу и все людям, которые трудятся каждый день ради того, чтобы эта сборная оставалась семьей. Что бы ни случилось, эта команда уже написала историю, которую мы никогда не забудем и которую никто не сможет стереть. Вперед, Аргентина!» — написал Лео и разместил фото всей команды накануне финала в Нью-Йорке.
Финал без золота
Месси переписал различные рекорды одним выходом в стартовом составе — по числу финалов, возрасту участия и даже разнице в годах с Ямалем. Осторожная и плотная игра ограничила свободу, число включений и касаний легенды. Он растворился и потерялся в таком футболе без мяча. В первом тайме команды больше сдерживали друг друга, чем создавали моменты. Лео блеснул парой коротких рывков по центру, в том числе от своей штрафной, а также попыткой проскочить Ламина на левом фланге.
После шоу в перерыве аргентинцы продолжили терять игроков и силы, все тяжелее смотрелись под давлением испанцев. Чемпионы без ударов по чужим воротам за все основное время установили антирекорд, Эмилиано Мартинес с десятью плюс спасениями добрался до рекорда. В добавленные минуты вторую желтую карточку получил Энцо Фернандес, а Месси после разговора с Марком Кукурельей попытался пожаловаться на прикрывшего рот рукой соперника.
Аргентина держалась до второго тайма дополнительного времени, который Испания открыла голом. Ферран Торрес забил впервые на турнире, порадовал своего деда со всей страной и вместе с партнерами угрожал вторым мячом. Испанцы за весь чемпионат пропустили только один раз за восемь матчей и не позволили банде друзей Месси сотворить очередное возвращение. Лионель искал момент для очередного великого касания в финальном навале. Капитан как-то подал за ворота и ударом снес Микеля Мерино, в концовке запускал розыгрыши стандартов с моментами Маркоса Сенеси и Джулиано Симеоне, но при двух прошедших попытках пробить никто не попал в створ.
Аргентина не сделала достаточно для красивого прощания Месси. Испания в доминирующем стиле забрала титул и в решающих стадиях победила обоих финалистов предыдущего чемпионата мира. Тренер Луис де ла Фуэнте выиграл все значимые трофеи на различных уровнях сборных, а его футболисты получили все индивидуальные призы ЧМ-2026. 19-летний Ямаль добавил звание чемпиона мира к золоту Евро и национальным трофеям с «Барсой», его ровесник и одноклубник Пау Кубарси стал лучшим молодым футболистом чемпионата мира, Унаи Симон был признан лучшим вратарем, а обладатель «Золотого мяча» Родри пополнил свою коллекцию наградой игрока турнира. На этот раз Лео не пришлось выходить за личным призом после болезненного поражения — так, как это было в 2014 году.
Месси за пять последних лет выиграл два титула Кубка Америки и одно золото чемпионата мира, победная серия легенды в сборной началась перед расставанием с главным клубом всей карьеры. Лионель вырос и стал суперзвездой в Испании, теперь Испания отобрала трофей у Аргентины. После финального свистка и первого выплеска эмоций новые чемпионы отправились к величайшему всех времен. Форвард отошел в сторону и отрешенно сел на газон. Кто-то разглядел слезы в его глазах. Слезы покатились на церемонии награждения. Капитан вывел команду на подиум и прошел мимо Кубка мира, аргентинцы получили созвучное названию страны серебро и остались до чествования испанцев. Лео вместе с партнерами подошел к трибуне со своими болельщиками и не сдержал эмоций под скандирование фамилии, грустно посмотрел куда-то наверх и словно попрощался с большими играми.
«Твои слезы — наши слезы, Капитан. Ты подарил нам величайшие радости в жизни. Спасибо тебе за преданность, за волшебство, за то, что отдал все силы до последней секунды. Мы будем любить тебя вечно, Лео!» — обратился к Месси аккаунт сборной Аргентины.
Скалони отдельно оценил значение капитана, с которым вместе выходил на поле в момент его дебюта в национальной команде с удалением менее чем за минуту в августе 2005 года, а также не скрывал разочарования при обсуждении результата. «Это больно. Это ранит мою душу. То, что Месси сделал на этом чемпионате мира, невероятно. Я надеюсь, что люди гордятся Лео. Он величайший футболист, который когда-либо выходил на футбольное поле», — сказал тренер. Специалист не исключил ухода из сборной в декабре после завершения контракта и покинул зал для пресс-конференций в слезах.
Месси на ЧМ-2026 забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи, в списке бомбардиров турнира Килиан Мбаппе обошел его только в игре за третье место — 10 мячей. Лионель полностью провел шесть из восьми матчей на чемпионате (три уходили в дополнительное время) и отметился результативными действиями в каждой игре до финала. Капитан начал турнир с самого возрастного хет-трика в истории ЧМ и не сдержал слез из-за проблем со здоровьем отца. В следующий вечер был дубль, а потом еще голы и передачи. В том числе в плей-офф — с бившимся с обоими финалистами Кабо-Верде, при возвращении против Египта и против Англии в полуфинале.
Месси обновил рекорд для бомбардиров чемпионата мира, на старте ЧМ-2026 обошел достижения Мирослава Клозе и затем довел счетчик до 21 гола (в 34 матчах). В историческом рейтинге Мбаппе обошел его только в последний день — 22 мяча (в 22 играх). Лионель забрал рекорд для ассистентов чемпионата мира, в плей-офф оторвался от Диего Марадоны и довел счетчик до 12 передач. Список различных достижений легенды содержит много другой статистики и фактов. И все это в истории.
Автор: Артем Агапов
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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