Последний танец Месси на чемпионате мира: смазанный финал и слезы прощания

История Месси и Аргентины изменилась тогда, когда поменялись сам Лионель и его сборная. Они поймали импульс и обрели баланс. Команда с тренером Лионелем Скалони сначала разобралась с проклятием финалов Кубка Америки и стала лучшей на континенте в 2021-м, затем дошла до золота на чемпионате мира в Катаре-2022. Один из самых завораживающих сценариев истории преодоления закончился счастливой развязкой. Месси привел Аргентину к долгожданному Кубку мира и третьей звезде, закрепил свою уникальность в вечном сравнении с Марадоной и Роналду. И на этом никто не стал ставить точку после переезда Лео в США и Криштиану в Саудовскую Аравию. Последний танец двух феноменальных игроков сместился на этот чемпионат и снова вышел разным.