Гений Месси, отмененное удаление и Кабо-Верде. Чем запомнился ЧМ-2026

С чемпионата мира 2026 года ФИФА начала борьбу с затяжкой времени. На прошедшем турнире было сразу несколько нововведений в судействе. Среди них выделяются быстрый ввод мяча из аута и от ворот, если игрок задерживал этот эпизод более чем на 5 секунд, то мяч переходил сопернику. Также было с заменами — у уходящих было 10 секунд, чтобы покинуть поле. Помимо этого, расширился протокол системы видеоассистента рефери (VAR), уже были случаи, когда отменялись вторые желтые карточки или изменялось решения по ошибочному назначению углового.