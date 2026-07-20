Гений Месси, отмененное удаление и Кабо-Верде. Чем запомнился ЧМ-2026

Чемпионат мира 2026 года в Мексике, США и Канаде завершился победой сборной Испании над командой Аргентины. ТАСС собрал самые запоминающиеся моменты прошедшего турнира.
Гениальность Месси
39-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, скорее всего, сыграл на последнем чемпионате мира. Своим выступлением на турнире он оставил весомый след в истории футбола. Аргентинец по ходу чемпионата превзошел рекорд по голам на чемпионатах мира, который принадлежал немцу Мирославу Клозе.
Месси завершил турнир с 8 голами и 4 передачами, всего в его активе 21 мяч на мировых первенствах. Однако остаться рекордсменом по этому показателю ему не позволил француз Килиан Мбаппе, который в матче за третье место оформил дубль и довел количество голов на чемпионатах мира до 22. Месси же стал лучшим по голевым передачам (12) на мировых первенствах.
Отмененное удаление Балогуна
Главным скандалом чемпионата мира стал эпизод с приостановкой дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна. Футболист не должен был играть в матче ⅛ финала с бельгийцами (1:4) из-за удаления в игре прошлой стадии плей-офф с боснийцами (2:0). Однако дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) решил приостановить дисквалификацию футболиста.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть решение о дисквалификации. Ситуация вызвала широкий резонанс во всем футбольном мире, в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после этого начали готовить кандидата для участия в выборах президента ФИФА в следующему году, чтобы свергнуть Инфантино.
Норвежские гребцы
Многих на прошедшем чемпионате мира удивило выступление сборной Норвегии во главе с нападающим Эрлингом Холандом. Футболисты скандинавской команды впервые дошли до четвертьфинала турнира, где уступили англичанам (1:2 после дополнительного времени), Холанд также установил несколько рекордов, отметившись 7 голами. Но больше всего футбольный мир покорило совместное празднование болельщиков и игроков сборной Норвегии.
После матчей капитан команды Мартин Эдегор или Холанд подходили к барабану и били в ритм, под этот звук футболисты и болельщики одновременно начинали грести воображаемыми веслами, произнося «ру» (row — грести). Часть этого празднования попала даже в шоу в перерыве финального матча чемпионата мира. А некоторые болельщики из других стран начали массово повторять за норвежцами.
Кабо-Верде и Возинья
После первого матча сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира против испанцев (0:0) в историю вошел 40-летний вратарь команды Возинья. Команда стала единственной, кому чемпионы мира не смогли забить на этом турнире, значительный вклад в это достижение внес Возинья. После этой игры болельщики со всего мира стали подписываться на аккаунт голкипера в соцсетях, он преодолел отметку в 20 млн подписчиков и стал самым популярным вратарем. Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала, где уступила аргентинцам (2:3 — после дополнительного времени).
Нововведения в правилах игры
С чемпионата мира 2026 года ФИФА начала борьбу с затяжкой времени. На прошедшем турнире было сразу несколько нововведений в судействе. Среди них выделяются быстрый ввод мяча из аута и от ворот, если игрок задерживал этот эпизод более чем на 5 секунд, то мяч переходил сопернику. Также было с заменами — у уходящих было 10 секунд, чтобы покинуть поле. Помимо этого, расширился протокол системы видеоассистента рефери (VAR), уже были случаи, когда отменялись вторые желтые карточки или изменялось решения по ошибочному назначению углового.
Неудачники Роналду и Неймар
Португальский нападающий Криштиану Роналду и бразильский полузащитник Неймар провели последние матчи на чемпионатах мира. В активе 41-летнего Роналду 3 гола в 5 матчах. Португальцы завершили чемпионат мира на стадии ⅛ финала, уступив испанцам (0:1). У Неймара дела были еще хуже — 1 гол в 2 матчах, 34-летний футболист пропустил старт турнира из-за повреждения.
Русский след
Чемпионат мира не обошелся без российских болельщиков. Некоторые из них приходили на матчи с флагом страны. На матче открытия российский триколор развевался на стадионе «Ацтека» среди других флагов стран ассоциаций, входящих в ФИФА. В окончательные заявки сборных вошли 12 представителей клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), от Международной федерации футбола командам положены выплаты.
Автор: Роман Шлуинский
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти