Ламин Ямаль — главный претендент на «Золотой мяч» после ЧМ. Кто будет основным конкурентом?

После ЧМ букмекеры назвали Ямаля главным кандидатом на «Золотой мяч», но, вероятно, это не окончательный прогноз. Да, титулов и статистики хватает, чтобы претендовать на приз. Вот только в персональном плане мировое первенство в зачет Ламину точно занести не получится (на его счету лишь один гол), а из Лиги чемпионов «Барселона» вылетела уже в четвертьфинале. Впрочем, уровень звездности и маркетинговая мощь способны на многое. А у вингера и то и другое в наличии.