Ламин Ямаль — главный претендент на «Золотой мяч» после ЧМ. Кто будет основным конкурентом?

Чемпионат мира всегда определяющим образом влияет на расклады «Золотого мяча», это нормально и правильно. Обычно главный турнир четырехлетия ярко подсвечивает уже имеющихся героев или формирует новых, но прошедшее американское первенство, кажется, спутало вообще все карты. Вскоре после финала крайне сложно понять, кто фаворит на награду. И все же попробуем. Ниже — игроки, которые по-настоящему, без натяжек, претендуют на звание лучшего в мире.
Ламин Ямаль, «Барселона», сборная Испании
Статистика в сезоне-2025/26: 25 голов, 22 голевые передачи.
Достижения: чемпион мира, победитель чемпионата и Суперкубка Испании, лучший игрок сезона в Ла Лиге.
Вероятность победы: 51%
Вингер провел очередной сильный сезон, закрепившись в статусе лучшего дриблера Европы и лидера «Барселоны». Он становится все более зрелым, определяет игру каталонского клуба и постоянно завоевывает с ним трофеи. Порядок у Ламина и со сборной — Испания во второй раз в истории завоевала золото чемпионата мира, а сам футболист практически целиком отыграл плей-офф.
После ЧМ букмекеры назвали Ямаля главным кандидатом на «Золотой мяч», но, вероятно, это не окончательный прогноз. Да, титулов и статистики хватает, чтобы претендовать на приз. Вот только в персональном плане мировое первенство в зачет Ламину точно занести не получится (на его счету лишь один гол), а из Лиги чемпионов «Барселона» вылетела уже в четвертьфинале. Впрочем, уровень звездности и маркетинговая мощь способны на многое. А у вингера и то и другое в наличии.
Харри Кейн, «Бавария», сборная Англии
Статистика в сезоне-2025/26: 73 гола, 8 голевых передач.
Достижения: бронзовый призер чемпионата мира, победитель чемпионата и Кубка Германии, обладатель «Золотой бутсы».
Вероятность победы: 27%
Результативность форварда совершенно шокирует. Кейн забил 73 мяча за 67 матчей сезона и ближе всех в истории подобрался к безумным рекордам Лео Месси. У Криштиану Роналду, например, подобных цифр в карьере не было никогда. Харри стал олицетворением симпатичной «Баварии» Венсана Компани и в некоторой степени изобрел новое амплуа — опорный нападающий.
Единственное, что смущает, — отсутствие грандиозных командных успехов. Внутренний немецкий трон по умолчанию принадлежит мюнхенцам, а с Лигой чемпионов опять не сложилось. На чемпионате мира Англия во второй раз в истории запрыгнула на пьедестал, но болельщики ждали немного других медалей. К тому же вожаком сборной Тухеля был не Кейн, а Беллингем. До ЧМ Харри считался одним из двух главных фаворитов на «Золотой мяч». Теперь у него прибавилось конкурентов, но позиции не особо ослабли.
Лионель Месси, «Интер Майами», сборная Аргентины
Статистика в сезоне-2025/26: 20 голов, 11 голевых передач.
Достижения: лучший бомбардир и обладатель Кубка МЛС, серебряный призер чемпионата мира.
Вероятность победы: 8%
Не совсем ясно, как считать статистику Лео в МЛС, потому что в Штатах сезон проходит в рамках одного календарного года. Выше учтена результативность Месси за 2026-й. Очевидно, что самое важное здесь касается вовсе не «Интер Майами», хотя он и там лучший в лиге. Месси отсутствовал бы в списке претендентов без фантастического чемпионата мира, благодаря которому и появились основания для исторической девятой победы.
Перед финалом аргентинца котировали лидером борьбы за премию, а удачное выступление в матче с Испанией почти наверняка гарантировало бы Лионелю «Золотой мяч». Но в итоге южноамериканец не забрал золото, потерявшись в решающей игре, и не стал лучшим бомбардиром. Общая дистанция турнира, скорее всего, позволит ему довольно высоко залезть в голосовании, но до первого места заслуг все-таки не хватает.
Килиан Мбаппе, «Реал», сборная Франции
Статистика в сезоне-2025/26: 58 голов, 14 голевых передач.
Достижения: лучший бомбардир чемпионата мира, Лиги чемпионов и Ла Лиги.
Вероятность победы: 4%
Индивидуально нападающий провел один из мощнейших отрезков карьеры и выиграл все бомбардирские гонки, в которых участвовал, а параллельно установил сумасшедший рекорд чемпионатов мира по голам, оставив позади в том числе Месси. Европейскую «Золотую бутсу» Килиану не отдал Кейн из гораздо менее конкурентного чемпионата, но показатели у француза не просто достойные — они элитные.
Мбаппе недостаточно выиграл с «Реалом». Вернее, Мбаппе с «Реалом» не выиграл вообще ничего. Это существенно усложняет дорогу к «Золотому мячу», несмотря на роскошный график голов. Со сборной Килиан тоже расположился вне медалей ЧМ, поэтому, судя по всему, снова пролетит мимо награды.
Кто еще в теории может победить?
Есть ряд футболистов, которых можно причислить к кандидатам, но вероятность их триумфа — менее 1%. К таким относятся: MVP чемпионата мира Родри, лучший игрок сезона Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия, лучший ассистент чемпионата мира Майкл Олисе, действующий обладатель «ЗМ» Усман Дембеле, обладатель «Бронзовой бутсы» ЧМ Джуд Беллингем и чемпион Англии Деклан Райс.
Как видите, каждому из них есть чем оперировать в претензиях на приз лучшему футболисту планеты. Но аргументы «против» заметно перевешивают. Хвича не ездил на ЧМ, Родри и Джуд не слишком эффективно играли за клубы, Олисе, Дембеле и Райс пали жертвами звездных партнеров. Нет никаких увесистых предпосылок ожидать победу кого-то из вышеперечисленных игроков, но в топ-10 входить они обязаны.
Трофим Гондюреев