«Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси». Колонка Нигматуллина

Но если бы решение зависело от меня, я бы наградил Месси. К сожалению, на финал его уже не хватило. Но затащил-то он туда Аргентину фактически в одиночку! По влиянию на игру команды с ним на чемпионате мира никто близко не сравнится. Восемь забитых мячей, четыре голевые передачи. И это в 39 лет!