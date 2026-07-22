«Родри хорош. Но лучший игрок ЧМ-2026 — Месси». Колонка Нигматуллина

Авторская колонка бывшего голкипера сборной России — о финале ЧМ-2026, Месси и лучших вратарях турнира.
Финал разочаровал. Когда у одной команды ноль ударов в створ, при этом ее вратарь совершает 11 сейвов… Подобные цифры просто не укладываются в голове.
Происходящее напоминало избиение. Лишь чудо и реакция Эмилиано Мартинеса спасли Аргентину от разгрома. Да, матч ушел в дополнительное время, но не покидало ощущение, что рано или поздно Испания забьет.
Аргентинцы вообще ничего не могли противопоставить сопернику. А свой запас удачи на турнире они уже исчерпали. Ну и что оставалось? Фолить, фолить, фолить. Но испанцы на провокации не поддавались. Играли настолько спокойно, надежно и прагматично, что даже Месси закрыли без особых проблем.
Лучшим игроком ЧМ-2026 в итоге признали Родри. Он и вправду хорош. Связующее звено между обороной и атакой, в каждом матче выполняет сумасшедший объем работы. О таких говорят — хребет команды. Статистика тоже за капитана испанцев — по количеству отборов и точных передач ему на турнире нет равных.
Но если бы решение зависело от меня, я бы наградил Месси. К сожалению, на финал его уже не хватило. Но затащил-то он туда Аргентину фактически в одиночку! По влиянию на игру команды с ним на чемпионате мира никто близко не сравнится. Восемь забитых мячей, четыре голевые передачи. И это в 39 лет!
Еще немного удивило, что лучшим вратарем чемпионата назвали Симона. Понятно, один пропущенный гол за восемь матчей — уникальное достижение. Но это в первую очередь заслуга полевых игроков, которые не подпускали соперников к воротам. С партнерами Унаи и должен разделить приз. Так будет справедливо.
Эффектных спасений он не совершал. У него всего девять сейвов — за весь турнир! Да Мартинес за финал сделал одиннадцать! Если бы аргентинец и предыдущие матчи провел на таком кураже, он бы точно второй раз подряд получил «Золотую перчатку».
Но ему забивали практически все — Иордания, Кабо-Верде, Египет, Швейцария, Англия… Пропустил в воскресенье и от Феррана Торреса, хотя тут его вины нет. После скидки Уильямса форвард «Барселоны» расстрелял Эмилиано в упор.
Гораздо ярче Симона проявили себя на ЧМ-2026 Возинья (Кабо-Верде), Хиль (Парагвай), Бич (Австралия), Буну (Марокко), Кобель (Швейцария), Ранхель (Мексика), Варгас (Колумбия), Судзуки (Япония)…
Правда, из них только Буну и Кобель дотянули до четвертьфинала. Остальные повылетали еще раньше. Француз Меньян до поры смотрелся неплохо, но 0:2 с Испанией и 4:6 с Англией звучат как приговор. Британец Пикфорд тоже не блеснул.
Ну и кто же тогда лучший голкипер турнира? Выходит, кроме Симона, достойного кандидата действительно не найти…
На мой взгляд, ему не хватает харизмы. Он не из тех, кто излучает на поле уверенность. Чего не скажешь о предыдущем поколении вратарей испанской сборной — Субисаррете, Касильясе, Вальдесе.
В моем вратарском рейтинге Симона превосходят и Мартинес, и Меньян, и Алиссон, и Куртуа. Те — глыбы! У них выше коэффициент надежности. А Унаи — добротный футболист, который всю карьеру провел в скромном «Атлетике». Тоже показатель.
Был бы он голкипером экстра-класса, давно бы перешел в топ-клуб. Как Жоан Гарсия, его дублер в сборной. Тот выстрелил в «Эспаньоле» — и сразу получил предложение от «Барселоны». Симона на эту позицию даже не рассматривали. Но де ла Фуэнте он полностью устраивает.
Особенность современных вратарей — великолепная игра ногами. Уже на уровне полевых! По качеству коротких, средних и длинных передач они реально им ни в чем не уступают. Теперь любого голкипера можно выпускать хоть в оборону, хоть в полузащиту, хоть в нападение — обедни не испортит.
А вот по игре на выходах к ребятам есть вопросы. В том числе по итогам ЧМ-2026. Часто они не справляются с силовыми подачами, многовато пропускают с близкого расстояния, когда им бьют головой. Связано это с тем, что в последние годы права вратаря откровенно ущемляются.
Раньше он был хозяином в штрафной. Вылетал на мяч, выставляя колено вперед, — и все расступались. Понимали — в такой момент к голкиперу лучше не приближаться. Себе дороже. Сегодня арбитры трактуют это как фол — а значит, тебя ждут минимум желтая карточка и пенальти.
В мои игровые времена вратарей запрещалось даже касаться. А сейчас их толкают, пихают, гнобят. Поэтому при навесах добраться до мяча уже гораздо сложнее.
Мне не нравится эта тенденция. Почему на вратаря прыгать можно, а ему на кого-то из полевых — нельзя? Ответ простой — чтобы голов было больше. Тем, кто меняет футбольные правила, хочу дать совет: думайте не только о забитых мячах, но и о здоровье вратарей. Их нужно беречь.
Напоследок моя версия символической сборной ЧМ-2026. За основу взял классическую схему 4−4−2.
Луис Де ла Фуэнте
Лионель Скалони
Ферран Торрес
(Нико Уильямс)
106′
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
19
Ламин Ямаль
22
Пау Кубарси
15
Алекс Баэна
75′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
75′
17
Нико Уильямс
21
Микель Ойярсабаль
62′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
99′
4
Эрик Гарсия
16
Родри
99′
18
Мартин Субименди
8
Фабиан Руис
62′
20
Педри
23
Эмилиано Мартинес
3
Николас Тальяфико
24
Энцо Фернандес
82′
90+3′
20
Алексис Макаллистер
111′
10
Лионель Месси
4
Гонсало Монтиэль
58′
26
Науэль Молина
7
Родриго де Пауль
70′
25
Факундо Медина
15
Николас Гонсалес
46′
5
Леандро Паредес
52′
13
Кристиан Ромеро
90+2′
70′
17
Джулиано Симеоне
6
Лисандро Мартинес
41′
44′
19
Николас Отаменди
9
Хулиан Альварес
102′
2
Маркос Сенеси
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
ВАР
Бастиан Данкерт
(Германия)
Ассистент ВАР
Николас Гальо
(Колумбия)
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