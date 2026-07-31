Война между ФИФА и УЕФА достигла пика. В чем суть конфликта и чего нам ожидать дальше

Такого не было никогда
Борьба двух главных футбольных организаций мира дошла до небывалого прежде шага. УЕФА и все 55 входящих в нее ассоциаций объявили бойкот любым турнирам ФИФА, пока та не откажется от идеи продать частным инвесторам долю новой компании, которая будет заниматься коммерческой стороной чемпионата мира и других соревнований. Такого единодушия не было давно. Раньше звучали только угрозы, теперь бойкот официально вступил в силу.
Дело касается не только ЧМ-2030, который пройдет через четыре года. Под угрозой проведения уже ближайший турнир ФИФА — женский чемпионат мира среди игроков до 20 лет: он состоится в Польше с 5 по 27 сентября, на соревнования должны приехать шесть европейских сборных.
При этом ФИФА дала национальным ассоциациям срок на принятие решения по новому проекту до 19 сентября. Получается абсурдная ситуация, ведь турнир начнется за две недели до окончания дедлайна. Если ФИФА не отступит до 5 сентября, мы действительно можем увидеть, как европейский бойкот реализуется на практике.
Двоевластие в мировом футболе
Противостояние ФИФА и УЕФА идет уже десятилетиями. На бумаге конструкция мирового футбола выглядит как обычная пирамида. ФИФА отвечает за игру в глобальном масштабе и устанавливает общие правила. Ниже находятся шесть конфедераций, среди которых УЕФА, а затем национальные федерации.
Но все мы понимаем, что центр мирового футбола находится в Европе. По данным отчета Deloitte, в сезоне-2024/25 совокупная выручка европейских футбольных клубов достигла рекордных 40,2 миллиарда евро. Для сравнения — доходы ФИФА от прошедшего чемпионата мира, по данным СМИ, превысили 15 миллиардов долларов, но этот турнир проходит раз в четыре года.
Никакой пирамиды нет — скорее, в футболе двоевластие. У ФИФА есть чемпионат мира, глобальный статус и большинство голосов. УЕФА контролирует самый богатый рынок, его представляют сильнейшие клубы планеты, почти все топ-сборные и очень многие звезды. Именно это противоречие много десятилетий сталкивает две организации.
На конгрессе ФИФА каждая страна обладает одним голосом. Мнение Германии весит ровно столько же, сколько мнение Фиджи. Всего в организации 211 национальных ассоциаций, европейских среди них только 55. Поэтому для получения власти в мировом футболе гораздо выгоднее опираться не на УЕФА, а на множество небольших государств Глобального Юга.
История противостояний
Впервые эта система проявила себя в полную силу в 1974 году, когда бразилец Жоао Авеланж победил англичанина Стэнли Роуза на выборах президента ФИФА. Он ездил по Африке, Азии и странам Латинской Америки, обещал расширить чемпионат мира, дать новым конфедерациям больше мест и направить деньги на развитие. И это принесло успех. Ничего не напоминает?
В 1998 году Зепп Блаттер победил президента УЕФА Леннарта Юханссона. Кампания сопровождалась обвинениями, скандалами и разговорами о купленных голосах, но Блаттер все равно выиграл. Через четыре года европейцы снова пытались убрать Блаттера и опять проиграли. Во многом из-за той же системы голосования.
Джанни Инфантино пришел к власти в 2016 году как бывший генеральный секретарь УЕФА. Сначала казалось, что Европа наконец-то получила своего человека во главе мирового футбола. Быстро выяснилось, что он будет вести отдельную политику и по многим вопросам выступает против европейской конфедерации.
Уже в 2018 году Инфантино представил проект на 25 миллиардов долларов. Группа инвесторов, связанная с SoftBank, предлагала деньги на расширенный Клубный чемпионат мира и глобальную Лигу наций. УЕФА потребовала раскрыть партнеров и не позволила быстро провести сделку.
В 2021 году ФИФА стала активно продвигать идею чемпионата мира каждые два года. Президент УЕФА Александер Чеферин тогда впервые всерьез заговорил о бойкоте. К Европе присоединилась Южная Америка, сопротивление оказалось слишком серьезным, и проект закрыли.
Это важный прецедент. Голоса имеют огромное значение. Но когда возникает угроза потерять главный футбольный континент, ФИФА отступает.
Чего именно хочет ФИФА
Теперь ФИФА предлагает создать компанию FIFA Forward Enterprise. Ей собираются передать медийные права, спонсорские контракты, продажу билетов, лицензирование и организацию турниров. Предварительная оценка бизнеса составляет 20 миллиардов долларов. Частным инвесторам хотят отдать до 20 процентов и привлечь около 4,2 миллиарда долларов.
Формально ФИФА сохраняет контроль. Инвесторы не смогут менять правила футбола, состав участников чемпионата мира или международный календарь. Они получат миноритарную долю без права управлять спортивной частью.
Проблема в том, что никто не дает 4,2 миллиарда долларов просто так. Инвесторам нужна доходность. Значит, новая компания должна будет проводить больше турниров, продавать больше билетов, поднимать цены, расширять спонсорские пакеты и выжимать дополнительную прибыль из каждого матча.
В презентации для потенциальных партнеров уже фигурируют рост числа международных соревнований, более дорогие билеты, привлечение заемного капитала и максимально активная продажа медиаправ. Количество «глобальных турниров» в год предлагается увеличить с 200 до 450.
ФИФА уверяет, что инвесторы не получат власть над футболом. УЕФА же задает здравый вопрос: что произойдет, когда спортивное решение окажется невыгодным владельцу доли стоимостью в несколько миллиардов?
Можно не давать инвестору место в техническом комитете. Можно запретить ему выбирать хозяина чемпионата мира. Но если вся конструкция обязана ежегодно показывать рост, все решения будут сводиться к увеличению прибыли. Так работает бизнес.
ФИФА покупает лояльность
ФИФА обещает каждой из 211 ассоциаций до 20 миллионов долларов в виде разовой выплаты на развитие. Умножаем и получаем 4,22 миллиарда долларов. Почти ровно столько организация собирается привлечь от продажи доли.
Получается, ФИФА предлагает отдать инвесторам часть будущих доходов, а полученные средства практически сразу распределить между теми, кто должен одобрить сделку. Юридически это представлено как программа развития. Политически все очень похоже на покупку лояльности.
Такие деньги вряд ли особенно заинтересуют гигантов мирового футбола вроде Франции, Англии и Германии. Для небольших же федераций 20 миллионов долларов могут означать новые поля, академии, тренерские программы и нормальную инфраструктуру. Ради этого они готовы быть лояльными. На этом и строится политическая модель ФИФА.
Однако даже привычная коалиция Инфантино сейчас дала трещину. Глава азиатского футбола публично назвал отсутствие консультаций «совершенно неприемлемым» и призвал отложить решение. Ну, а КОНКАКАФ официально осудила решение ФИФА.
УЕФА мало чем отличается от ФИФА
Самое главное, в этом конфликте не стоит воспринимать УЕФА как ангела и бескорыстного защитника футбола, ведь он занимается тем же самым. Раздувает Лигу чемпионов, придумывает Лигу наций и годами нагружает календарь, ради увеличения прибыли. Все это происходит на фоне все более частых жалоб на количество матчей и постоянных травм футболистов.
Это не война добра со злом. Перед нами борьба двух центров власти за право решать, кто и как будет монетизировать футбол. Просто в конкретной ситуации УЕФА оказалась ближе к здравому смыслу. Нельзя проводить настолько глобальные изменения без нормального обсуждения со всеми сторонами, прозрачности и системы, которая не допустит конфликта между спортивными и финансовыми интересами. ФИФА буквально поставила остальных перед фактом, не спросив их мнения.
ФИФА скорее всего отступит
Что будет дальше? Скорее всего, ФИФА все-таки отступит. Здесь Джанни Инфантино переборщил. До этого эпизода его стратегия была вполне понятной и успешной. Инфантино стремительно наращивал доходы, увеличивал выплаты национальным ассоциациям, опирался на небольшие страны и сохранял почти абсолютную власть.
Если верить слухам, швейцарец даже хочет добиться отмены ограничения количества занимаемых сроков главы ФИФА. Другой вариант — после ухода со своего поста Инфантино мог бы возглавить как раз FIFA Forward Enterprise и продолжать по сути заправлять мировым футболом.
Вероятнее всего, вскоре Инфантино не признает поражение напрямую, а объявит о новом раунде консультаций, предложит улучшенную модель, дополнительные гарантии и расскажет об историческом компромиссе ради единства футбола. УЕФА и все другие конфедерации будут приглашены к обсуждению. Возможно, коммерческое подразделение все равно создадут, но оно останется полностью под контролем ФИФА. А деньги инвесторов попробуют привлечь другим путем, без продажи доли компании.
Невозможно себе представить чемпионат мира, будь то юношеский, женский или взрослый, без европейских стран. Это отпугнет тех же самих инвесторов, которые не увидят в этом хорошую идею для вложения миллиардов долларов.
Представить себе раскол в мировом футболе пока трудно. Зато интересными становятся ближайшие выборы главы ФИФА, которые пройдут в 2027 году. Возможно, этим проектом Инфантино впервые за долгое время действительно подставил себя и подарил УЕФА шанс выдвинуть сильного соперника, которого могут поддержать и за пределами Европы.
Автор: Андрей Антсон