Война между ФИФА и УЕФА достигла пика. В чем суть конфликта и чего нам ожидать дальше

Борьба двух главных футбольных организаций мира дошла до небывалого прежде шага. УЕФА и все 55 входящих в нее ассоциаций объявили бойкот любым турнирам ФИФА, пока та не откажется от идеи продать частным инвесторам долю новой компании, которая будет заниматься коммерческой стороной чемпионата мира и других соревнований. Такого единодушия не было давно. Раньше звучали только угрозы, теперь бойкот официально вступил в силу.