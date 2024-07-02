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00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Жуниньо — лучший исполнитель штрафных по версии FourFourTwo. Месси — 5-й, Роналду — 19-й

Бразилец, выступавший за «Лион», занял первое место в рейтинге, составленном FourFourTwo. Всего в списке 32 футболиста.

Жуниньо — лучший исполнитель штрафных по версии FourFourTwo. Месси — 5-й, Роналду — 19-й | Источник: Sports.Ru

В топ-20 вошли:

1. Жуниньо Пернамбукано.

2. Роналд Куман.

3. Синиша Михайлович.

4. Зико.

5. Лионель Месси.

6. Диего Марадона.

7. Сюнсуке Накамура.

8. Алессандро Дель Пьеро.

9. Дэвид Бекхэм.

10. Роналдиньо.

11. Диди.

12. Пеле.

13. Джанфранко Дзола.

14. Роберто Баджо.

15. Рожерио Сени.

16. Пьер ван Хойдонк.

17. Андреа Пирло.

18. Хуан Аранго.

19. Криштиану Роналду.

20. Марселиньо Кариока.

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