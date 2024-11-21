Рене Меленстен: «Вернись Роналду в европейский топ-клуб — не смог бы постоянно выходить в старте. А он хочет забить 1000 голов и сыграть на ЧМ-2026»

Если бы он вернулся в европейский топ-клуб, то, возможно, не смог бы выходить в стартовом составе в каждом матче, и это не соответствует его желаниям. Он хочет постоянно выходить в стартовом составе и забивать, чтобы дойти до отметки в 1000 голов. Для него это будет главным мотивирующим фактором«, — сказал бывший член тренерского штаба “Манчестер Юнайтед”.