Зидан против Бразилии на ЧМ-2006 — лучшее индивидуальное выступление в истории по версии FourFourTwo. Хет-трик Мбаппе Аргентине — на 7-м месте, 5 голов Месси «Байеру» — на 15-м

На 38-м месте расположилась игра Неймара против «ПСЖ» в 2017-м, на 42-м — выступление Криштиану Роналду в матче «Ювентуса» с «Атлетико» в 2019-м. Пять голов Олега Саленко в ворота Камеруна на ЧМ-1994 попали на 79-ю строчку.