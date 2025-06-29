Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок, а Вини видит, что другие тоже не обороняются. Только команды с Месси могут защищаться вдесятер

В «ПСЖ», например, ничего не вышло за те два года с Неймаром, Мбаппе и Месси… В «Ривере» сейчас похожая ситуация с Мастантуоно. Его тоже стараются встроить в командный механизм, потому что в обороне он почти ничего не делает… Но да, я согласен — Хаби будет очень непросто заставить этих двоих больше работать в защите", — сказал бывший нападающий сборной Германии.