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Клинсманн считает, что Алонсо не сможет заставить Мбаппе и Винисиуса защищаться: «Килиан уже не ребенок, а Вини видит, что другие тоже не обороняются. Только команды с Месси могут защищаться вдесятер

«Только команды, у которых есть Месси, могут себе позволить обороняться вдесятером. Даже “Реал” старается заставить Мбаппе и Винисиуса отрабатывать в обороне…

Источник: Спортс"

Думаю ли я, что у Хаби Алонсо это получится? Нет, если честно [смеется]. Мбаппе уже не ребенок, а Винисиус видит, что другие тоже особо не обороняются… и сам он тоже особо не старается.

Но это две сильные личности, которыми Хаби придется управлять, и я уверен, что команда найдет способ уравновесить все и извлечь из них максимум пользы.

В «ПСЖ», например, ничего не вышло за те два года с Неймаром, Мбаппе и Месси… В «Ривере» сейчас похожая ситуация с Мастантуоно. Его тоже стараются встроить в командный механизм, потому что в обороне он почти ничего не делает… Но да, я согласен — Хаби будет очень непросто заставить этих двоих больше работать в защите", — сказал бывший нападающий сборной Германии.