«Ливай — левая покупка за большие деньги. Когда он появился, Угальде психологически просел. В итоге ни тот не забивает, ни другой». Первак о форвардах «Спартака»

«Ливай — это левая покупка за большие деньги. Кому и куда ушли эти деньги — надо разбираться, если кому-то в “Лукойле” это нужно. В Греции нет футболистов за 20 миллионов. Гарсией я разочарован. Не видно, что из него родится стрелок, который будет запинывать все подряд. Даже Угальде, который только приехал в “Спартак”, выглядел лучше.