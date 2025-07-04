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«Ливай — левая покупка за большие деньги. Когда он появился, Угальде психологически просел. В итоге ни тот не забивает, ни другой». Первак о форвардах «Спартака»

«Ливай — это левая покупка за большие деньги. Кому и куда ушли эти деньги — надо разбираться, если кому-то в “Лукойле” это нужно. В Греции нет футболистов за 20 миллионов. Гарсией я разочарован. Не видно, что из него родится стрелок, который будет запинывать все подряд.

Источник: Спортс"

«Ливай — это левая покупка за большие деньги. Кому и куда ушли эти деньги — надо разбираться, если кому-то в “Лукойле” это нужно. В Греции нет футболистов за 20 миллионов. Гарсией я разочарован. Не видно, что из него родится стрелок, который будет запинывать все подряд. Даже Угальде, который только приехал в “Спартак”, выглядел лучше.

После того, как появился Гарсия, Угальде психологически просел. Он чувствовал себя здесь звездой, рисовал планы, что наколупает с пару десятков мячей и поедет в Европу. А тут на тебе, приехал парень, который должен тебя заменить. И сразу Угальде перестали выпускать на поле. И что в итоге получилось? Ни тот не забивает, ни другой«, — заявил бывший генеральный директор “Спартака”.

Гарсия перешел в московский клуб зимой из греческого АЕК за 18,7 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 15 матчей во всех турнирах и 3 гола.