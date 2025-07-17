«Роналдиньо, Месси, Неймар и Роналду были недосягаемыми для меня. Я наблюдал за их мастерством, пытаясь понять, чему я могу у них научиться». Мусиала о кумирах

Я играл в эту игру с друзьями, отцом и сестрой. Эти игроки — Роналдиньо, Лионель Месси, Неймар, Криштиану Роналду — были недосягаемыми в моих глазах. Я наблюдал за их мастерством, а затем шел в сад или парк, обводил мяч вокруг конусов, пытаясь понять, чему я могу у них научиться. Так что это важный момент для меня — мечта, ставшая реальностью.