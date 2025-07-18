€ 350 млн за Винисиуса, сделка «Зенит» — «Сочи», конкурент Сафонову. Трансферы и слухи дня

«Зенит» давно охотился за звёздами «Фламенго». Жерсона заполучить удалось, а вот Уэсли пока не получается. Судя по сведениям О Dia, хавбек пытается уговорить правого защитника также перебраться в Санкт-Петербург, а переговоры «Фламенго» и «Ромы» зашли в тупик. Если подвижек не случится, на первый план выйдет вице-чемпион России, который даёт € 28 млн из требуемых € 30 млн, в то время как римляне — лишь € 22 млн. Что ж, если речь идёт о сине-бело-голубых, бразильцев много не бывает.