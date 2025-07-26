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Нагучев о комментировании Шнякина на матче «Краснодар» — «Локо»: «Жаль, Димаса нельзя взять в фэнтези, они с Батраковым зажгли. Как пазлик встал в нужное место, замечательный репортаж»

Встреча 2-го тура Мир РПЛ завершилась победой железнодорожников (2:1).

Источник: Спортс"

"Напишу немного о профессии. Нечасто это делаю, но сегодня захотелось. Это не о вкусе про нра или нет комментатор — тут только вам решать — это о том, что такое репортаж.

Вот смотрите. Первый тайм матча «Краснодар» — «Локо» я посмотрел в гостишке, в перерыве глянул, где б поужинать, карта Казани сказала что переть где-то полчаса, и я придумал слушать матч по дороге и вертеть головой по красотам столицы Татарстана. В Футбольном клубе и Вася (Уткин — Спортс«“), и Розочка (Юрий Розанов — Спортс”») учили нас тому, что если убрать видео, а оставить только звук и наоборот все равно должно быть понятно, что автор имеет в виду. В репортаже ровно так же.

Я кинул телефон в карман, а наушники в уши и двинул по городу. Ноги вели меня по тротуару, а Дима Шнякин по игре в Краснодаре. И был замечательный репортаж. В нем заработало именно то, что должно быть у зрелого состоявшегося комментатора: я легко визуализировал что происходило просто по словам, при том, что темп игры вышел очень высоким, но коллега ничего не упускал, в том числе и важную возможность делать паузы. Он даже момент из матча описал эпизодом имени Умярова недельной давности. Я отмотал потом глянуть — все ровно так.

Реплика про сведенные ноги Воробьева с маленькой деталью, что это значит для игрока и для дальшейшего развития событий — топ, как и неудачный выпад Руденко и Батракова. Пара сек и дальше Дима снова плюхнулся в игру, ничего не упустив. Я послушал отменный радиорепорт без ээээ, ммм и прочих лишних звуков. Игра на первом месте.

Вы не знаете, но в нашем диалоге несколько суток войсов про работу комментатора, что так/не так. И мы очень стараемся приблизиться к тому, что сами считаем правильным. Возможно, ошибаемся. Но сегодня был репортаж коллеги, который скучал по большой игре и как пазлик встал в нужное место. Жаль, Димаса нельзя взять в фэнтези. Они с Батраковым зажгли) «, — написал комментатор “Матч ТВ” Роман Нагучев.