Нагучев о комментировании Шнякина на матче «Краснодар» — «Локо»: «Жаль, Димаса нельзя взять в фэнтези, они с Батраковым зажгли. Как пазлик встал в нужное место, замечательный репортаж»

Я кинул телефон в карман, а наушники в уши и двинул по городу. Ноги вели меня по тротуару, а Дима Шнякин по игре в Краснодаре. И был замечательный репортаж. В нем заработало именно то, что должно быть у зрелого состоявшегося комментатора: я легко визуализировал что происходило просто по словам, при том, что темп игры вышел очень высоким, но коллега ничего не упускал, в том числе и важную возможность делать паузы. Он даже момент из матча описал эпизодом имени Умярова недельной давности. Я отмотал потом глянуть — все ровно так.