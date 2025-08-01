Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня

«Галатасарай» всё-таки сделал то, что ещё несколько лет назад казалось невозможным для турецкого клуба — приобрёл экс-звезду чемпионата Италии за € 75 млн. Трансфер Виктора Осимхена стал рекордным в истории стамбульцев. Выкупив 26-летнего нападающего у «Наполи» после аренды, «Галатасарай» подписал с ним контракт на четыре года. По договору между чемпионами Турции и Италии неаполитанцы получат также 10% от дохода в случае перепродажи игрока за более крупную сумму.