«За “Спартак” болеет вся Россия. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что “Зенит”. У красно-белых лучшая фанатская история, горжусь их болельщиками». Давыдов о самом популярном клубе

У меня есть много памятных историй с болельщиками. Первое, что приходит в голову — это фанатская бойня в Питере «Тупик». Тогда 300 болельщиков «Спартака» побили около 2000 фанатов другой команды.
Я знаю много ребят из фанатского движения. Я испытываю чувство гордости, что я знаком с этими ребятами, которые защищают цвета родного клуба. Знаю много историй, когда три человека оставались баннер защищать. Я горжусь болельщиками «Спартака».
Фанатское движение — это очень большая для меня история. «Спартак» — самый лучший клуб с лучшей фанатской историей", — сказал экс-форвард красно-белых Давыдов.