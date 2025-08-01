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«За “Спартак” болеет вся Россия. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что “Зенит”. У красно-белых лучшая фанатская история, горжусь их болельщиками». Давыдов о самом популярном клубе

«Для меня тут не может быть двух вариантов. За “Спартак” болеет вся Россия. Ответ очевиден. Я скорее застрелюсь, чем скажу, что “Зенит”.

Источник: Спортс"

У меня есть много памятных историй с болельщиками. Первое, что приходит в голову — это фанатская бойня в Питере «Тупик». Тогда 300 болельщиков «Спартака» побили около 2000 фанатов другой команды.

Я знаю много ребят из фанатского движения. Я испытываю чувство гордости, что я знаком с этими ребятами, которые защищают цвета родного клуба. Знаю много историй, когда три человека оставались баннер защищать. Я горжусь болельщиками «Спартака».

Фанатское движение — это очень большая для меня история. «Спартак» — самый лучший клуб с лучшей фанатской историей", — сказал экс-форвард красно-белых Давыдов.