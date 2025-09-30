«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби — лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»

— Вы договорились об обмене футболками с игроками «Реала»?
— Я ни с кем не разговаривал перед этим матчем.
Мне просто нужны бутсы Хаби Алонсо. Они помогут мне в карьере (смеется). Если я надену его обувь, то, уверен, стану играть лучше.
— Удивительно, что, будучи нападающим, ты не хочешь попросить футболку Мбаппе, Винисиуса, Родриго.
— Хаби Алонсо — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел.
Я играл им в PES, когда он был в «Ливерпуле». Потом я играл за «Реал» из-за Криштиану Роналду, но и Хаби был там.
Но если говорить о лучших для меня сейчас, то это Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, — сказал футболист «Кайрата» Жоржинью Кошта.
«Все ожидают, что “Кайрат” будет унижен и проиграет 0:10. “Реал” — величайший клуб в мире, но мы постараемся преподнести сюрприз». Жоржинью о матче ЛЧ.