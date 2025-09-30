Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.55
П2
2.07
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Аталанта
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.03
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Реал
Все коэффициенты
П1
26.00
X
12.50
П2
1.11
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.90
П2
3.70
Футбол. Кубок России
20:30
Ахмат
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.43
П2
5.81
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.26
П2
6.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Буде-Глимт
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.93
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
1.61
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Интер
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.46
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Марсель
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.13
П2
7.23
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
20.00
X
9.75
П2
1.14

«Мне нужны бутсы Алонсо: если надену его обувь, стану играть лучше. Хаби — лучший полузащитник, которого я видел». Жоржинью из «Кайрата» о матче «Реалом»

30 сентября «Кайрат» сыграет против «Реала» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Вы договорились об обмене футболками с игроками «Реала»?

— Я ни с кем не разговаривал перед этим матчем.

Мне просто нужны бутсы Хаби Алонсо. Они помогут мне в карьере (смеется). Если я надену его обувь, то, уверен, стану играть лучше.

— Удивительно, что, будучи нападающим, ты не хочешь попросить футболку Мбаппе, Винисиуса, Родриго.

— Хаби Алонсо — лучший полузащитник, которого я когда-либо видел.

Я играл им в PES, когда он был в «Ливерпуле». Потом я играл за «Реал» из-за Криштиану Роналду, но и Хаби был там.

Но если говорить о лучших для меня сейчас, то это Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа, Антонио Рюдигер и Федерико Вальверде, — сказал футболист «Кайрата» Жоржинью Кошта.

«Все ожидают, что “Кайрат” будет унижен и проиграет 0:10. “Реал” — величайший клуб в мире, но мы постараемся преподнести сюрприз». Жоржинью о матче ЛЧ.