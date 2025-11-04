Холанд не видит себя на уровне Роналду и Месси: «Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним»

— Видите ли вы себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси?
— Нет, совсем нет. Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним, так что нет, — ответил Эрлинг Холанд.
Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заявил, что не видит себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
— Видите ли вы себя на уровне Криштиану Роналду и Лионеля Месси?
— Нет, совсем нет. Я далек от них. Никто не может приблизиться к ним, так что нет, — ответил Эрлинг Холанд.
Норвежец забил 13 голов в 10 матчах АПЛ в нынешнем сезоне.