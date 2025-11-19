Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
7
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Румыния
7
:
Сан-Марино
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
1
:
Босния и Герцеговина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
2
:
Турция
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Болгария
2
:
Грузия
1
П1
X
П2

Ямаль, Мбаппе, Холанд, Винисиус, Дембеле, Салах, Кейн, Хвича, Исак, Дьокереш, Виртц, Педри, Мактоминей, Палмер, Доннарумма претендуют на приз игроку года от Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на приз лучшему игроку года от Globe Soccer Awards.

В 2025 году на награду претендуют: Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья (все — «ПСЖ»), Джанлуиджи Доннарумма, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Виктор Дьокереш, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Александер Исак, Флориан Виртц, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба — «Реал»), Харри Кейн, Майкл Олисе (оба — «Бавария»), Роберт Левандовски, Рафинья Диас, Ламин Ямаль, Педри (все — «Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Скотт Мактоминей («Наполи») и Коул Палмер («Челси»).

В прошлом году приз получил Винисиус.

Отметим, что в список не попал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, бравший приз шесть раз (у всех остальных не больше одной победы в номинации).

Фото: x.com/Globe_Soccer.

