Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Экс-хавбек «Интер Майами» Ши: «Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Месси. Лионель — домосед, он очень тихий, а Криштиану больше делает на виду у публики»

Бывший полузащитник «Интер Майами» Брек Ши считает, что Криштиану Роналду оказал бы более сильное влияние на развитие МЛС, чем Лионель Месси.

Источник: Sports.Ru

"Я думаю, Криштиану Роналду оказал бы большее влияние на МЛС, чем Лионель Месси. Никакого неуважения к Месси, но он кажется домоседом. Он очень тихий. Он еще не очень хорошо говорит на этом языке. Так что я просто думаю, что Роналду кажется более открытым, он больше делает на виду у публики.

Поэтому я думаю, что он автоматически оказал бы большее влияние, просто говоря на этом языке, раздавая интервью. Я, строго говоря, говорю о том, что происходит вне поля. Я не знаю, была бы у него такая же статистика, но он оказал бы большее влияние", — сказал Ши.