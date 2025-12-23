Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира — Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол — это не суперзвезды, а химия между игроками»

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф считает, что «ПСЖ» не смог бы выиграть Лигу чемпионов с Килианом Мбаппе в составе.

Источник: Спортс"

— Выиграл бы «ПСЖ» Лигу чемпионов с Мбаппе?

— Это главный вопрос. Люди во Франции считают, что нет. Луис Энрике действовал очень умно. Можете ли вы поверить, что он избавился от Неймара, Месси и Мбаппе, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»? Это многое говорит о футболе.

Футбол — это не суперзвезды, а химия между игроками. Если кто-то не справляется и не отрабатывает, то в итоге вы ничего не выиграете. Так случилось с «ПСЖ». Это был полный беспорядок. У них было три игрока атаке и восемь остальных, но не было команды.

Как только Мбаппе ушел — и это не совпадение, — Луис Энрике смог выработать тактику, чтобы все отрабатывали одинаково. Вдруг «ПСЖ» потребовалось около четырех месяцев, чтобы добиться успеха, и они стали лучшей командой мира. Не думаю, что с Мбаппе это было бы возможно, — сказал Лебеф.