Лебеф о «ПСЖ»: «После ухода Мбаппе они стали лучшей командой мира — Энрике сделал так, чтобы все отрабатывали одинаково. Футбол — это не суперзвезды, а химия между игроками»

— Выиграл бы «ПСЖ» Лигу чемпионов с Мбаппе?
— Это главный вопрос. Люди во Франции считают, что нет. Луис Энрике действовал очень умно. Можете ли вы поверить, что он избавился от Неймара, Месси и Мбаппе, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»? Это многое говорит о футболе.
Футбол — это не суперзвезды, а химия между игроками. Если кто-то не справляется и не отрабатывает, то в итоге вы ничего не выиграете. Так случилось с «ПСЖ». Это был полный беспорядок. У них было три игрока атаке и восемь остальных, но не было команды.
Как только Мбаппе ушел — и это не совпадение, — Луис Энрике смог выработать тактику, чтобы все отрабатывали одинаково. Вдруг «ПСЖ» потребовалось около четырех месяцев, чтобы добиться успеха, и они стали лучшей командой мира. Не думаю, что с Мбаппе это было бы возможно, — сказал Лебеф.