Экс-хавбек «Интер Майами» Ши о Месси: «Розовые футболки везде, куда бы я ни приезжал — в Испании, Франции, Южной Америке. Клубу нельзя отпускать Лионеля»

«Думаю, “Интер Майами” нельзя отпускать Лионеля Месси. Куда бы я ни приезжал — в Испанию, во Францию, в Южную Америку, — везде я вижу розовые футболки. Просто невероятно, сколько футболок “Интер Майами” повсюду, куда бы вы ни отправились, это удивительно для лиги и для клуба. Очевидно, что Месси, вероятно, знает об этом и уже видел это раньше.