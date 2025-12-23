Экс-хавбек «Интер Майами» Ши о Месси: «Розовые футболки везде, куда бы я ни приезжал — в Испании, Франции, Южной Америке. Клубу нельзя отпускать Лионеля»

В октябре форвард сборной Аргентины продлил соглашение с клубом до 2028 года.
«Думаю, “Интер Майами” нельзя отпускать Лионеля Месси. Куда бы я ни приезжал — в Испанию, во Францию, в Южную Америку, — везде я вижу розовые футболки. Просто невероятно, сколько футболок “Интер Майами” повсюду, куда бы вы ни отправились, это удивительно для лиги и для клуба. Очевидно, что Месси, вероятно, знает об этом и уже видел это раньше.
Но я не думал, что он сыграет на этом чемпионате мира. Действительно удивляет, что Криштиану Роналду и Месси все еще играют на таком уровне так долго.
Думаю, «Интер Майами» нуждается в нем для открытия своего нового стадиона в следующем году. Думаю, он нужен им в первые два сезона. Это хорошо для них и для лиги. Пусть Месси продолжает в том же духе", — сказал Ши.