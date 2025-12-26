Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.72
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.11
П2
2.43
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.65
X
4.57
П2
1.56
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.53
П2
1.83
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.44
П2
4.30
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
8.00

Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали — и даже в “Спартаке”

Александр Бубнов заявил, что ему предлагали принимать допинг в «Спартаке».

Источник: Спортс"

«На юбилее Симоняна, когда ему 70 или 75 лет было, в Ереване […] ни с того ни с сего Бессонов […] задает вопрос: “Вот скажите мне, кто самый настоящий профессионал среди нас?”.

Все смотрят друг на друга и думают, кто ж среди них профессионал. А там Блохин сидит — ну все уважаемые, великие. Кого-то стали вспоминать, и Бессон говорит: «Да что вы мне несете, самый настоящий профессионал — это Буба. Мы по сравнению с ним… Какой мы образ жизни вели — какие мы, в жопу, профессионалы? Вот ты профессионал настоящий, а мы — любители».

Потому что так себя профессионалы настоящие не ведут. Хотя профессионалы западные, звезды — ну, по-настоящему себя Роналду, Месси ведут, но как Неймар ведет себя… Я не знаю, как Мбаппе себя ведет, наверное, тоже так. А есть такие профессионалы, что ого-го! Тот же профессионал Марадона до чего дошел.

Здесь отношение разное, подход разный. Просто все зависит от человека.

Я в первую очередь думал о своем здоровье, потому что я знал, что если вот так вот «керосинить»…

Я, кстати, никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали — и даже в «Спартаке».

Потом — общественное мнение. Потому что это делалось все на глазах. В ресторанах там. Это все покрывалось, но люди знали, понимаешь, и болельщики знали. Все это расходилось. Жены все тоже знали, что творили.

Я этого не хотел. Потом — я воспитан по-другому был. Мне бы стыдно перед родителями было. Мне бы стыдно перед своей женой было. Поэтому я себя вел [нормально]", — сказал бывший защитник сборной СССР.