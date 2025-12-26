Александр Бубнов: «Я никакой допинг не принимал, наотрез отказывался. Хотя предлагали — и даже в “Спартаке”

Все смотрят друг на друга и думают, кто ж среди них профессионал. А там Блохин сидит — ну все уважаемые, великие. Кого-то стали вспоминать, и Бессон говорит: «Да что вы мне несете, самый настоящий профессионал — это Буба. Мы по сравнению с ним… Какой мы образ жизни вели — какие мы, в жопу, профессионалы? Вот ты профессионал настоящий, а мы — любители».