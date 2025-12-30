Ричмонд
Карпин о том, как отмечает Новый год: «Советские фильмы, комедии — это все заходит. Оливье, шампанское. Желание под куранты не загадываю — какой смысл?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как встречает Новый год.

Источник: Спортс"

— Ваш любимый новогодний фильм?

— Все, что идет по телевизору в течение 31 декабря, все эти советские фильмы, комедии. Это все заходит.

— Любимое новогоднее блюдо?

— Оливье.

— Елка живая или искусственная?

— Живая. Желательно.

— Без чего вы не можете представить свое 31 декабря, не считая оливье?

— Без шампанского.

— Загадываете ли вы желание под куранты?

— Нет.

— А почему?

— А какой в этом смысл? — сказал Карпин.

