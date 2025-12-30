Карпин о том, как отмечает Новый год: «Советские фильмы, комедии — это все заходит. Оливье, шампанское. Желание под куранты не загадываю — какой смысл?»

— Ваш любимый новогодний фильм?
— Все, что идет по телевизору в течение 31 декабря, все эти советские фильмы, комедии. Это все заходит.
— Любимое новогоднее блюдо?
— Оливье.
— Елка живая или искусственная?
— Живая. Желательно.
— Без чего вы не можете представить свое 31 декабря, не считая оливье?
— Без шампанского.
— Загадываете ли вы желание под куранты?
— Нет.
— А почему?
— А какой в этом смысл? — сказал Карпин.
