ЦСКА подписал Воронова, «Зенит» нацелился на Витиньо, «Челси» уволил Мареску

«Если честно, мне пока сложно осознать все происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Федор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — цитирует форварда пресс-служба клуба.