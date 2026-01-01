ЦСКА подписал Воронова, «Зенит» нацелился на Витиньо, «Челси» уволил Мареску

В ЦСКА перешел форвард «Урала» Воронов
Нападающий «Урала» Максим Воронов перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба армейского клуба.
18-летний россиянин подписал контракт до 2030 года. Он будет играть под 97-м номером. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 700 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 на счету Воронова 14 матчей в Первой лиге, в которых он забил четыре гола. Всего на его счету 40 матчей за команду из Екатеринбурга, девять мячей и три результативные передачи.
«Если честно, мне пока сложно осознать все происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Федор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — цитирует форварда пресс-служба клуба.
После 18 туров РПЛ-2025/26 ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.
Пьянич объявил о завершении карьеры
Бывший полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич принял решение о завершении карьеры в 35 лет.
«Я не буду больше играть. Я завершил карьеру. Сейчас я живу в Дубае и больше не являюсь футболистом. Я — отец своего маленького сына, и он для меня в приоритете», — сказал Пьянич в интервью журналисту Николо Скире.
На клубном уровне Пьянич выступал за «Барселону», «Ювентус», «Рому», «Мец», «Лион», «Бешикташ», «Аль-Шарджу» и ЦСКА, который покинул летом 2025 года. Вместе с «Ювентусом» полузащитник стал четырехкратным чемпионом Италии, а с ЦСКА — обладателем Кубка России в сезоне-2024/25.
За сборную Боснии и Герцеговины Пьянич провел 115 матчей и забил 17 голов.
«Зенит» интересуется защитником «Ботафого» Витиньо
«Зенит» заинтересован в защитнике «Ботафого» Витиньо, сообщает инсайдер Экрем Конур.
По информации источника, «Ботафого» оценивает своего защитника в 15 миллионов евро. Отмечается, что 26-летний бразилец интересен также «Атлетико», «Эвертону» и «Вулверхэмптону».
Витиньо выступает за «Ботафого» с лета 2024 года. За это время на его счету 75 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2029 года. Ранее Витиньо выступал за «Бернли», «Серкль Брюгге» и «Крузейро».
После 18 туров сине-бело-голубые с 39 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.
Агенты защитника «Шальке» Беккера подтвердили, что трансфер игрока в РПЛ возможен
Представители агентства, ведущего дела защитника «Шальке» Виталия Беккера, прокомментировали информацию о возможном переходе футболиста в РПЛ.
«Да, это правда. Он говорит по-русски, и благодаря его корням трансфер в РПЛ возможен. Звонили много агентов из России и рассказывали, что к Виталию есть огромный интерес из РПЛ», — заявили Metaratings.ru в агентстве PN Sports.
Беккер является воспитанником «Шальке» и выступает за первую команду с июля 2024 года. В этом сезоне он провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Контракт 20-летнего футболиста с немецким клубом действует до конца июня 2027 года.
«Шальке» набрал 37 очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице второй Бундеслиги.
«Челси» уволил Мареску
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска отправлен в отставку 1 января.
«Челси» и Энцо Мареска приняли решениео расставании. За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и Клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, и мы благодарим его за его вклад в развитие клуба.
Мы желаем Энцо всего наилучшего в будущем", — говорится в заяалении клуба.
По данным СМИ, у специалиста испортились отношения с руководством клуба. В последних девяти матчах синие одержали две победы, три раза проиграли и четырежды сыграли вничью.
После матча с «Борнмутом» (2:2) в АПЛ 30 декабря Мареска не пришел на пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. Отмечается, что пропуск связан с недовольством ситуацией в клубе.
После 19 туров АПЛ «Челси» набрал 30 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата.
В «Наполи» подтвердили, что выкупят контракт Хейлунна у «Манчестер Юнайтед»
Спортивный директор «Наполи» Джованни Манна подтвердил, что клуб выкупит контракт нападающего Расмуса Хейлунна, арендованного у «Манчестер Юнайтед».
«Пункт о выкупе контракта Хейлунна лишь формальность. Мы очень доверяем ему, а он верит в наш проект. Хейлунн очень важен для команды», — цитирует Манну инсайдер Фабрицио Романо.
Аренда 22-летнего датчанина истекает в конце сезона-2025/26. На его счету семь голов и три результативные передачи в 19 матчах.
Браим Диас подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года
«Реал» договорился о продлении контракта с полузащитником Браимом Диасом, сообщает журналист Cadena SER Антон Меана.
Стороны подпишут соглашение до лета 2030 года. Официально о решении будет объявлено до конца сезона-2025/26. В договоре предусмотрено небольшое повышение зарплаты, бонусы и увеличение игрового времени. Действующий контракт Диаса истекает летом 2027-го.
26-летний марокканец в этом сезоне провел 22 матча, забил один гол и сделал три результативных паса.