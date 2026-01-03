От «Зенита» отвернулся талантливый бразилец, в России могут воссоединиться Миранчуки. Трансферы и слухи дня

Что в России
Экс-игрок «Серикспора» Тихий перешел в «Волгу»
Защитник Дмитрий Тихий пополнил ряды ульяновской «Волги».
Напомним, что в ноябре Тихий покинул «Серик Беледиеспор» из-за финансовых проблем.
33-летний футболист перешел в клуб второй турецкой лиги прошлым летом. Он провел за команду 7 матчей.
Также Тихий выступал в РПЛ за «Химки» с 2019 года по 2023 год, «Пари НН» (2023−2024).
«Волга» Ульяновск располагается на 14-й позиции после 22 туров в Лиге PARI, имея в своем активе 22 очка.
Миранчуки могут вернуться в Россию
Владимир Кузьмичев, представитель Алексея Миранчука, высказался о его возможной смене команды, перспективах возвращения в РПЛ. Также он поделился мнением, возможно ли воссоединение Алексея с братом Антоном в одной команде.
— Есть ли вероятность, что он когда‑нибудь вернется в РПЛ?
— Алексей еще достаточно молодой футболист, и, что особенно важно, он предельно дисциплинирован в вопросах режима, восстановления и ухода за собой. Благодаря этому он способен сохранять высокий уровень еще лет пять-шесть.
Вернется ли он в Россию, зависит от множества факторов: спортивных, семейных, клубных. Но сама возможность, безусловно, существует. Более того, не исключаю, что однажды мы увидим его в одном составе с Антоном. Это было бы символично и для болельщиков, и для самого футбола.
— В «Динамо»?
— Необязательно. Может, в «Динамо». А может, получится и в «Локомотив» вернуться, — приводит слова Кузьмичева «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне 30-летний Алексей Миранчук принял участие в 36 играх во всех турнирах в составе «Атланты Юнайтед», отметился восемью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
«Атлетико» перехватит защитника у «Зенита»
К правому защитнику «Ботафого» Витиньо сохраняется интерес со стороны сразу нескольких европейских клубов. В числе претендентов на 26-летнего бразильца называются мадридский «Атлетико», «Зенит», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». По информации журналиста Экрема Конура, «матрасники» уже готовят предложение в размере 10 миллионов евро и считаются фаворитами в борьбе за игрока — в Бразилии именно вариант с переходом в «Атлетико» называют приоритетным.
Ранее сообщалось, что руководство «Ботафого» рассчитывает выручить за защитника около 15 миллионов евро. Витиньо выступает за бразильский клуб с лета 2024 года и за это время провёл 75 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав пять результативных передач. Его контракт с «Ботафого» действует до конца 2029 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 8 миллионов евро.
Что в Европе
«Милан» арендовал Фюллькруга
Немецкий нападающий Никлас Фюллькруг перешел в «Милан» из «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды с возможностью выкупа.
В миланском клубе он будет выступать под 9 номером.
«Милан» после 16 туров Серии А располагается на второй позиции с 35 очками.
В текущем сезоне Фюллькруг принял участие в девяти встречах во всех турнирах за «Вест Хэм Юнайтед» и не отметился результативными действиями.
Он перешел в английскую команду в августе 2024 года из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов фунтов стерлингов.
«Челси» нашел замену Мареске
Главный тренер «Страсбура» Лиам Росеньор может возглавить «Челси». Об этом сообщает ESPN.
По данным источника, 41-летний англичанин рассматривается как кандидат на работу в долгосрочной перспективе. В то же время лондонцы не намерены приглашать 51-летнего австрийца Оливера Гласнера из «Кристал Пэлас».
Росеньор работает в «Страсбуре» с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
«Реал» может подписать Салаха
Агенты Мохамеда Салаха выходили на мадридский «Реал» с предложением о возможном переходе египетского вингера на фоне травмы Килиана Мбаппе, из-за которой француз может выбыть на несколько недель. Об этом сообщает Defensa Central.
По данным источника, речь шла об аренде 33-летнего футболиста, которая обошлась бы «сливочным» в 12 миллионов евро. Однако руководство «Реала» сочло запрашиваемую сумму чрезмерной и отказалось от варианта с приглашением Салаха.
В текущем сезоне египтянин провёл 20 матчей во всех турнирах, забив пять мячей и сделав четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
«Кристал Пэлас» купил лучшего бомбардира «Тоттенхэма» сезона-2024/25
Вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон перешел в «Кристал Пэлас». Стороны заключили контракт на 4,5 года, сообщает пресс-служба клуба.
По данным инсайдера Бена Джейкобса, трансфер 24-летнего валлийского футболиста обошелся «Кристал Пэлас» в 35 млн фунтов.
В прошлом сезоне Джонсон стал лучшим бомбардиром «Тоттенхэма» с 18 голами и 7 результативными передачами во всех турнирах. В текущем сезоне в его активе 2 гола в 16 матчах АПЛ.
«Ливерпуль» договорился о переходе футболиста с русскими корнями
Состав «Ливерпуля» летом 2026 года пополнит 17-летний австрийский центральный защитник «Аустрии» Ифеаньи Ндукве, сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.
Клубы достигли договоренности о трансфере, соглашение вступит в силу июле.
Ндукве, рост которого составляет почти два метра, родился в Вене. Его мать — русская, а отец — нигериец. Он еще не провел ни одного матча за главную команду «Аустрии», но успел обратить на себя внимание на ЧМ-2025 U17, где Австрия дошла до финала.