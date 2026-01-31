«Месси и Роналду — настоящие легенды, хотя два совершенно разных футболиста. Криштиану остается кумиром для меня». Фабиу Виейра об игроках

— Был ли у вас пример для подражания среди футболистов?
— Да, двое. Это Лионель Месси и Криштиану Роналду. Два совершенно разных футболиста, но оба — настоящие легенды.
Криштиану родом из Португалии, поэтому, конечно, я особенно внимательно следил за его игрой. Я вырос, наблюдая за его выступлениями за национальную сборную.
— Вы лично встречались с Криштиану Роналду. Изменилось ли ваше мнение о нем?
— Он очень дружелюбный человек, всегда готов помочь молодым игрокам.
Криштиану дает советы о том, как работать профессионально и максимально раскрыть свой потенциал. Он до сих пор остается для меня кумиром, — сказал Фабиу Виейра.