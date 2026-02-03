Экс-футболист сборной России Смертин — о своей зависимости: «Не самая разрушительная. Для меня это уже философия»

«Это было желание попробовать себя в холоде. Я приехал из жары, пробежал Сахару — сейчас это, возможно, звучит странно, особенно для людей с иным восприятием подобных вещей. Но все, что я делаю, — не стихийно и не как побег от себя. Наоборот, я бегу к себе. На бегу я чувствую себя уютнее, ощущаю внутреннюю автономию от внешнего мира. Я укрепляю бастионы своего внутреннего состояния.



Для меня это уже философия, такой метафизический смысл: я бегу — значит, существую. Возможно, в этом есть доля девиантности, но это точно не самая разрушительная зависимость — не алкоголь и не наркотики. Я просто люблю бегать. С детства — сначала за мячом, потом, как я сейчас шучу, лишился лишь одного‑двух процентов владения мячом и продолжил бегать.



Мне была дана молодость — я играл в футбол и, вероятно, реализовался на 100% с учетом своих данных. Быстрое сокращение мышц уходит, а выносливость, наоборот, приходит с возрастом. Сейчас, в 50 лет, пробежав 42 км за пять дней до старта и затем 50 км на Севере, я не почувствовал сильной усталости — лишь немного отморозил палец. Чувствую себя лучше, чем в 45.



Это говорит о системном подходе. Те нагрузки и цели, которые раньше казались недостижимыми, сегодня стали нормой. Когда‑то, прочитав статью о Луисе Энрике, пробежавшем Сахару, я подумал: “Сумасшедший, как такое возможно?” А спустя пять лет целенаправленной подготовки сам вышел на этот уровень и понял: это реально. Как, впрочем, и Оймякон. То, что казалось недостижимым, сейчас абсолютно является нормой», — сказал Смертин, слова которого приводит «Матч ТВ».