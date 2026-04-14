Президент Бразилии о Неймаре: «Анчелотти спросил меня, вызвать ли его на ЧМ. Если он хочет туда поехать, то должен быть профессионалом. Не надо вызывать его из-за имени»

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва рассказал о разговоре с главным тренером футбольной сборной страны Карло Анчелотти относительно вызова Неймара на чемпионат мира-2026.

Источник: Спортс‘’

«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: “Как вы думаете, стоит ли вызывать Неймара?” Я сказал: “Слушайте, Анчелотти, если он будет физически готов, то должные футбольные навыки у него есть”.

Нужно знать, хочет ли он [поехать на ЧМ]. Если хочет, он должен быть профессионалом. Он может равняться на Криштиану Роналду, он может равняться на Лионеля Месси, и он может попасть в сборную, потому что он еще молод.

Но он не должен хотеть поехать на чемпионат мира из-за своего имени, он должен хотеть поехать туда из-за своих футбольных навыков", — сказал Лула.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.