Президент Бразилии о Неймаре: «Анчелотти спросил меня, вызвать ли его на ЧМ. Если он хочет туда поехать, то должен быть профессионалом. Не надо вызывать его из-за имени»

«У меня была возможность поговорить с Анчелотти, и он спросил меня: “Как вы думаете, стоит ли вызывать Неймара?” Я сказал: “Слушайте, Анчелотти, если он будет физически готов, то должные футбольные навыки у него есть”.
Нужно знать, хочет ли он [поехать на ЧМ]. Если хочет, он должен быть профессионалом. Он может равняться на Криштиану Роналду, он может равняться на Лионеля Месси, и он может попасть в сборную, потому что он еще молод.
Но он не должен хотеть поехать на чемпионат мира из-за своего имени, он должен хотеть поехать туда из-за своих футбольных навыков", — сказал Лула.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.