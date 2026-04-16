Кейн — главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе — 2-й, Мбаппе — 3-й, Ямаль — 4-й, Холанд — 6-й, Винисиус — 14-й, Месси — 15-й, Роналду &m

В список вошли 20 футболистов. Первую строчку по-прежнему занимает нападающий «Баварии» Харри Кейн.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Харри Кейн («Бавария»);
2. Майкл Олисе («Бавария»);
3. Килиан Мбаппе («Реал»);
4. Ламин Ямаль («Барселона»);
5. Луис Диас («Бавария»);
6. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
7. Усман Дембеле («Манчестер Сити»);
8. Хулиан Альварес («Атлетико»);
9. Витинья («ПСЖ»);
10. Деклан Райс («Арсенал»);
11. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
12. Рафинья Диас («Барселона»);
13. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);
14. Винисиус Жуниор («Реал»);
15. Лионель Месси («Интер Майами»);
16. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);
17. Криштиану Роналду («Аль-Наср»);
18. Лаутаро Мартинес («Интер»);
19. Педри («Барселона»);
20. Федерико Вальверде («Реал»).