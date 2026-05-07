Кейн — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль — 2-й, Дембеле — 3-й, Олисе — 5-й, Мбаппе — 6-й, Хвича — 7-й, Холанд — 8-й, Месси — 12-й, Р

Спортивный портал Goal выпустил обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».

Первую строчку по-прежнему занимает форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

3. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

4. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

8. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

9. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

10. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

11. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);

12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);

15. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

16. Винисиус («Реал», сборная Бразилии);

17. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);

18. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

19. Педри («Барселона», сборная Испании);

20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).