Пеле — величайший игрок в истории ЧМ по версии The Independent. Марадона — 2-й, Месси — 3-й, Беккенбауэр — 4-й, Роналдо — 5-й, Зидан — 6-й, Мбаппе — 8-й, Яшин

В опросе приняли участие 14 журналистов. Каждый из них составил свой топ-30 лучших игроков в истории турнира — футболист, занявший первое место, получал 50 баллов, игрок со второй строчки — 45, спортсмен с третьей позиции — 40. Дальше разрыв в баллах между игроками, занявшими соседние места. постепенно сокращался. Футболисту с 30-го места начислялось одно очко.
Согласно главному требованию опроса, респонденты должны были назвать «величайших игроков в истории чемпионатов мира, которые принимали участие в турнирах и сыграли ключевую и, возможно, историческую роль в определенных/нескольких событиях».
Результаты индивидуальных голосований были сведены в общую таблицу. Топ-20 выглядит так:
1. Пеле (Бразилия) — 690 очков;
2. Диего Марадона (Аргентина) — 593 очка;
3. Лионель Месси (Аргентина) — 543 очка;
4. Франц Беккенбауэр (ФРГ) — 457 очков;
5. Роналдо (Бразилия) — 440 очков;
6. Зинедин Зидан (Франция) — 375 очков;
7. Гарринча (Бразилия) — 368 очков;
8. Килиан Мбаппе (Франция) — 331 очко;
9. Герд Мюллер (ФРГ) — 256 очков;
10. Мирослав Клозе (Германия) — 226 очков;
11. Йохан Кройфф (Нидерланды) — 220 очков;
12. Лотар Маттеус (ФРГ) — 201 очко;
13. Бобби Мур (Англия) — 195 очков;
14. Паоло Росси (Италия) — 185 очков;
15. Кафу (Бразилия) — 182 очка;
16. Жаирзиньо (Бразилия) — 181 очко;
17. Фабио Каннаваро (Италия) — 151 очко;
18. Эйсебио (Португалия) — 122 очка;
19. Андрес Иньеста (Испания) — 115 очков;
20. Карлос Альберто Торрес (Бразилия) — 114 очков.
Отметим, что Лев Яшин (СССР) занял 32-е место. Португалец Криштиану Роналду не вошел в список.