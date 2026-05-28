Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
1-й тайм
Египет
0
:
Россия
0
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.30
П2
3.32
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.40
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Пеле — величайший игрок в истории ЧМ по версии The Independent. Марадона — 2-й, Месси — 3-й, Беккенбауэр — 4-й, Роналдо — 5-й, Зидан — 6-й, Мбаппе — 8-й, Яшин

Британское интернет-издание The Independent составило рейтинг величайших игроков в истории чемпионата мира по футболу.

Источник: Спортс‘’

В опросе приняли участие 14 журналистов. Каждый из них составил свой топ-30 лучших игроков в истории турнира — футболист, занявший первое место, получал 50 баллов, игрок со второй строчки — 45, спортсмен с третьей позиции — 40. Дальше разрыв в баллах между игроками, занявшими соседние места. постепенно сокращался. Футболисту с 30-го места начислялось одно очко.

Согласно главному требованию опроса, респонденты должны были назвать «величайших игроков в истории чемпионатов мира, которые принимали участие в турнирах и сыграли ключевую и, возможно, историческую роль в определенных/нескольких событиях».

Результаты индивидуальных голосований были сведены в общую таблицу. Топ-20 выглядит так:

1. Пеле (Бразилия) — 690 очков;

2. Диего Марадона (Аргентина) — 593 очка;

3. Лионель Месси (Аргентина) — 543 очка;

4. Франц Беккенбауэр (ФРГ) — 457 очков;

5. Роналдо (Бразилия) — 440 очков;

6. Зинедин Зидан (Франция) — 375 очков;

7. Гарринча (Бразилия) — 368 очков;

8. Килиан Мбаппе (Франция) — 331 очко;

9. Герд Мюллер (ФРГ) — 256 очков;

10. Мирослав Клозе (Германия) — 226 очков;

11. Йохан Кройфф (Нидерланды) — 220 очков;

12. Лотар Маттеус (ФРГ) — 201 очко;

13. Бобби Мур (Англия) — 195 очков;

14. Паоло Росси (Италия) — 185 очков;

15. Кафу (Бразилия) — 182 очка;

16. Жаирзиньо (Бразилия) — 181 очко;

17. Фабио Каннаваро (Италия) — 151 очко;

18. Эйсебио (Португалия) — 122 очка;

19. Андрес Иньеста (Испания) — 115 очков;

20. Карлос Альберто Торрес (Бразилия) — 114 очков.

Отметим, что Лев Яшин (СССР) занял 32-е место. Португалец Криштиану Роналду не вошел в список.

