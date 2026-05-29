Кейн — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Дембеле — 2-й, Райс — 3-й, Ямаль — 4-й, Мбаппе — 6-й, Хвича — 7-й, Холанд — 11-й, Месси — 12-й, Р

Спортивный портал Goal обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч».

Первую строчку, как и в начале месяца, занял форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

3. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

8. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

9. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

10. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);

11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);

14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);

15. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);

16. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

17. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

18. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

19. Педри («Барселона», сборная Испании);

20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).