Кейн — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Дембеле — 2-й, Райс — 3-й, Ямаль — 4-й, Мбаппе — 6-й, Хвича — 7-й, Холанд — 11-й, Месси — 12-й, Р

Первую строчку, как и в начале месяца, занял форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);
2. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);
3. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);
4. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);
5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);
6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);
7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);
8. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);
9. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);
10. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);
11. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);
12. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);
13. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);
14. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);
15. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);
16. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
17. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);
18. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);
19. Педри («Барселона», сборная Испании);
20. Хулиан Альварес («Атлетико», сборная Аргентины).