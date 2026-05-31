Кейн — фаворит на «Золотой мяч» после сезона ЛЧ по версии Goal, Дембеле — 2-й, Ямаль — 3-й, Мбаппе — 6-й, Хвича — 7-й, Месси — 11-й, Роналду — 12-й, Ви

Goal обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» после завершения сезона Лиги чемпионов.

Источник: Спортс‘’

В финале турнира «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти).

Первую строчку списка, как и до финала, занимает форвард «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн. Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс опустился с 3-го места на 9-е.

Полный рейтинг выглядит так:

1. Харри Кейн («Бавария», сборная Англии);

2. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции);

3. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании);

4. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии);

5. Майкл Олисе («Бавария», сборная Франции);

6. Килиан Мбаппе («Реал», сборная Франции);

7. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», сборная Грузии);

8. Луис Диас («Бавария», сборная Колумбии);

9. Деклан Райс («Арсенал», сборная Англии);

10. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», сборная Норвегии);

11. Лионель Месси («Интер Майами», сборная Аргентины);

12. Криштиану Роналду («Аль-Наср», сборная Португалии);

13. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», сборная Португалии);

14. Габриэл Магальяэс («Арсенал», сборная Бразилии);

15. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);

16. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);

17. Лаутаро Мартинес («Интер», сборная Аргентины);

18. Винисиус Жуниор («Реал», сборная Бразилии);

19. Букайо Сака («Арсенал», сборная Англии);

20. Педри («Барселона», сборная Испании).