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Роналду, Винисиус, Холанд, Леброн и Кардашьян снялись в ролике Nike к ЧМ. Ван Дейк крикнул Криштиану в одной из сцен: «Да что ж ты никак не сдо…»

Nike представил рекламный ролик к ЧМ-2026 с участием известных спортсменов, а также звезд музыки, кино и шоу-бизнеса.

Источник: Спортс‘’

В съемках приняли участие Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович, Роналдиньо, Эрик Кантона, Дидье Дрогба, Вирджил ван Дейк и Леброн Джеймс.

Также в ролике появились рэпер Трэвис Скотт, инфлюэнсер Ким Кардашьян и тренер Тед Лассо — главный герой одноименного сериала.

В одной из самых ярких сцен Роналду выходит с мячом из горящего здания. После этого ван Дейк кричит португальцу: «Да что ж ты никак не сдо…!» — однако фраза обрывается на полуслове, и ролик переключается на следующую сцену.

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