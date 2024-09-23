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Капитан СКА заявил, что пошел на понижение зарплаты ради подписания Деанджело

Капитан СКА Александр Никишин заявил, что пошел на понижение зарплаты, чтобы петербургский клуб смог подписать контракт с американцем Энтони Деанджело. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«На самом деле, я сам согласился. И там нельзя было не согласиться. Не в плане того, что настояли, я думаю, что где‑то это вылезет в виде бонусов, которые вписали. Теперь еще большая мотивация помогать команде», — заявил Никишин.

В феврале 2021 года Деанджело, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», был выставлен на драфт отказов после драки с россиянином Александром Георгиевым. Американец ударил голкипера своей команды, потому что посчитал его виноватым в пропущенной в овертайме шайбе от «Питтсбурга».

В своей карьере 28-летний Деанджело выступал за «Аризону», «Нью‑Йорк Рейнджерс» и «Филадельфию». В 371 матче, проведенном в НХЛ, хоккеист набрал 210 (48+162) очков.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4−0.

СКА
4:1
2:0, 0:1, 2:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 4
23.09.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 12138 зрителей
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Сергей Звягин
Вратари
Артемий Плешков
Павел Хомченко
1-й период
02:36
Иван Николишин
11:00
Сергей Толчинский
(Марат Хайруллин)
15:55
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров, Данила Галенюк)
19:31
Александр Никишин
2-й период
20:06
Никита Зайцев
21:18
Алексей Макеев
(Линден Вей, Даррен Дитц)
25:53
Станислав Галиев
31:23
Илья Рейнгардт
3-й период
47:21
Александр Никишин
51:12
Михаил Воробьев
(Марат Хайруллин, Александр Никишин)
51:42
Валентин Зыков
(Арсений Грицюк)
55:38
Захар Бардаков
Статистика
8
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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