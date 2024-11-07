Ветеран лиги забил впервые за семь лет, два гранда продлили мощные серии. Итоги дня в КХЛ

6 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Представляем обзор всех игр.
«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей
В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и «Торпедо». Победу в упорной встрече одержали ярославцы со счётом 2:1 Б.
На восьмой минуте матча счёт открыл молодой нападающий «Торпедо» Артём Мисников, которому ассистировали Михаил Орлов и Антон Силаев. «Локомотив» сравнял счёт в концовке первого периода благодаря голу Даниила Бута с передач Георгия Иванова и Дмитрия Симашева.
Отметим четыре малых штрафа ярославцев во втором периоде. После первого периода команды не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов победа досталась ярославцам. Победный буллит на счету Артура Каюмова. Таким образом, ярославский «Локомотив» продлил свою победную серию до девяти матчей.
Два очка Гусева помогли московскому «Динамо» в третий раз в сезоне обыграть «Витязь»
В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Витязем». Победу одержали бело-голубые со счётом 4:3.
Уже на второй минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа. Под занавес первого периода удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева. На старте второго периода «Динамо» забросило третью шайбу — отличился Никита Гусев.
В третьем периоде хозяева забросили ещё одну шайбу — отличился Максим Джиошвили. «Витязю» почти удалось отыграться, гости забросили две шайбы в концовке третьего периода, однако сравнять счёт не смогли.
Голы в составе «Витязя» забили Дерек Барак, Игорь Головков и Илья Аркалов. Примечательно, что для Головкова заброшенная шайба стала первой в КХЛ с 2017 года.
Таким образом, «Динамо» в третий раз в сезоне обыграло «Витязь». Командам предстоит провести ещё одну встречу в текущем сезоне. Благодаря же победе в среду столичная команда продлила серию с набранными очками до девяти матчей.
Денис Лутченко