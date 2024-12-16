Ротенберг уделает Америку и заберет лучшего вратаря КХЛ? Он весь сезон говорит о Набокове и доверил ему сборную

«Не только у меня опасения [насчет участия Набокова в КПК], тут у всей команды, у всего тренерского штаба, тренеров по вратарям, у всех, включая генерального менеджера, есть опасения, что он травму эту усугубит. Но, как говорится, все для фронта, все для победы. Раз парень хочет, пусть добровольцем идет. Если хочет играть за сборную, мы не можем ему отказать. Мы ему объясняли, что он может усугубить травму. Мы его не ставим на последние матчи перед паузой — специально бережем его. Парень рвется играть за сборную — пусть едет», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.