Ротенберг уделает Америку и заберет лучшего вратаря КХЛ? Он весь сезон говорит о Набокове и доверил ему сборную

Закончилась пауза на сборные в КХЛ, традиционный зимний турнир Кубок Первого Канала, проходивший в Петербурге на «СКА-Арене», завершился победой сборной «Россия 25». Одним из ключевых игроков команды стал вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков. Голкипер сыграл в воротах сборной все три матча без замен, что для команд, которые тренирует Роман Ротенберг, в последнее время редкость. По ходу этого сезона КХЛ можно было не раз наблюдать замену вратаря по ходу встреч СКА. Казалось, что в игре против сборной Белоруссии, когда сборная «Россия 25» пропустила три гола меньше чем за полторы минуты, со стороны тренерского штаба последует аналогичное решение, но Набоков доиграл до финальной сирены, не пропустив в третьем периоде ни одной шайбы.
Изначально участие Набокова в турнире вообще было под вопросом. На момент публикации состава сборной «Россия 25» голкипер «Магнитки» числился в списке травмированных. После матча с московским «Динамо» — это была последняя игра «Металлурга» перед паузой, главный тренер магнитогорцев Андрей Разин не самым положительным образом высказался об участии Набокова в Кубке Первого канала:
«Не только у меня опасения [насчет участия Набокова в КПК], тут у всей команды, у всего тренерского штаба, тренеров по вратарям, у всех, включая генерального менеджера, есть опасения, что он травму эту усугубит. Но, как говорится, все для фронта, все для победы. Раз парень хочет, пусть добровольцем идет. Если хочет играть за сборную, мы не можем ему отказать. Мы ему объясняли, что он может усугубить травму. Мы его не ставим на последние матчи перед паузой — специально бережем его. Парень рвется играть за сборную — пусть едет», — сказал Разин на послематчевой пресс-конференции.
Сам же Набоков на турнире заявил журналистам, что полностью восстановился от травмы, очень хотел сыграть за сборную, поэтому был очень рад, когда получил вызов в национальную команду.
После всех этих событий, а также после появления в социальных сетях Романа Ротенберга фотографии с Евгением Кузнецовым, Александром Никишиным и Ильей Набоковым, стали появляться слухи и предположения, что Набоков в ближайшее время окажется в СКА. Подтверждения этим слухам со стороны инсайдеров нет.
Хотя еще летом 2022 года сообщалось, что СКА интересовался Набоковым и предлагал обмен на права на Михаила Бердина, который выступал тогда в системе «Виннипега», но «Магнитка» отказалась. В итоге в прошлом сезоне Набоков выиграл с «Металлургом» Кубок Гагарина и стал MVP плей-офф. А уже в этом сезоне Роман Ротенберг очень часто на пресс-конференциях упоминал молодого голкипера «Металлурга», когда речь заходила о вратарях. Телеграм-канал «Х-Хоккей» даже привел интересную статистику:
На конкретный вопрос по поводу слухов о переходе Набокова в СКА Ротенберг отвечал еще в конце октября: «Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции, мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями. Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения».
И вот слухи и разговоры по поводу возможного перехода Набокова в СКА получили вторую волну после Кубка Первого канала. Многие приводят для сравнения ситуацию с Никитой Серебряковым. Голкипер «Адмирала» перешел в СКА как раз после Кубка Первого канала, на котором отыграл в воротах все матчи сборной, находясь в статусе лучшего вратаря предыдущего сезона КХЛ.
У Ильи Набокова контракт с магнитогорским «Металлургом» подписан до окончания нынешнего сезона. После победы в Кубке Гагарина было много разговоров о том, что голкипер может уехать за океан. Набоков задрафтован клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш». Учитывая проблемы с вратарями, с которыми столкнулись «лавины», в «Колорадо» будут рады приезду молодого, но уже достаточно опытного и надежного голкипера. Но, возможно, теперь у клуба из Денвера появился серьезный конкурент в борьбе за молодого талантливого кипера.
Надежда Тонконог