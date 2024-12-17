Роман Ротенберг планирует встретиться с представителями «Монреаля»

Во вторник СКА проиграл «Локомотиву» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги на «СКА-Арене» со счетом 2:3. На игре присутствовали генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и специальный советник клуба по хоккейным операциям Венсан Лекавалье.
«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала были гости из разных стран, — сказал Ротенберг. — Гости из Монреаля были на арене, которая является по праву лучшей в мире. Когда 20 лет назад я был на арене в Монреале, она была лучшей в мире. Сейчас лучшая наша, и уверен, что они это ощутили. Мы обсудим в целом с ними, сравним стили игры, развитие игроков, как Иван Демидов развивается, добавляет».
«У Ивана тоже были голевые моменты, где-то он ищет лишний пас, с такой командой, как “Локомотив”, возможно, лучше брать игру на себя. Завтра у нас с представителями “Монреаля” будут переговоры, пообщаемся, обменяемся опытом», — добавил он.
Демидов этим летом был задрафтован «Монреалем» под пятым номером.