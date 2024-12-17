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Роман Ротенберг планирует встретиться с представителями «Монреаля»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Главный тренер СКА Роман Ротенберг планирует в среду встретиться с представителями клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», чтобы обсудить в том числе развитие задрафтованного канадской командой Ивана Демидова. Об этом Ротенберг рассказал журналистам.

Источник: Мария Дмитриенко/ТАСС

Во вторник СКА проиграл «Локомотиву» в матче Фонбет — Континентальной хоккейной лиги на «СКА-Арене» со счетом 2:3. На игре присутствовали генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и специальный советник клуба по хоккейным операциям Венсан Лекавалье.

«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала были гости из разных стран, — сказал Ротенберг. — Гости из Монреаля были на арене, которая является по праву лучшей в мире. Когда 20 лет назад я был на арене в Монреале, она была лучшей в мире. Сейчас лучшая наша, и уверен, что они это ощутили. Мы обсудим в целом с ними, сравним стили игры, развитие игроков, как Иван Демидов развивается, добавляет».

«У Ивана тоже были голевые моменты, где-то он ищет лишний пас, с такой командой, как “Локомотив”, возможно, лучше брать игру на себя. Завтра у нас с представителями “Монреаля” будут переговоры, пообщаемся, обменяемся опытом», — добавил он.

Демидов этим летом был задрафтован «Монреалем» под пятым номером.

СКА
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 15
17.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 22881 зритель
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Игорь Никитин
Вратари
Павел Мойсевич
Даниил Исаев
1-й период
07:18
Даниил Бут
12:13
Сергей Плотников
(Захар Бардаков)
15:01
Александр Радулов
(Даниил Бут, Георгий Иванов)
2-й период
22:11
Никита Кирьянов
24:29
Максим Шалунов
(Максим Березкин)
27:39
Алексей Мельничук
28:32
Владимир Алистров
(Борна Рендулич, Марат Хайруллин)
33:34
Энтони Деанджело
33:34
Энтони Деанджело
3-й период
51:30
Сергей Плотников
52:07
Максим Березкин
(Максим Шалунов, Мартин Гернат)
Статистика
14
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Монреаль
СКА
КХЛ: таблица и календарь