Роман Ротенберг планирует встретиться с представителями «Монреаля»

«Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала были гости из разных стран, — сказал Ротенберг. — Гости из Монреаля были на арене, которая является по праву лучшей в мире. Когда 20 лет назад я был на арене в Монреале, она была лучшей в мире. Сейчас лучшая наша, и уверен, что они это ощутили. Мы обсудим в целом с ними, сравним стили игры, развитие игроков, как Иван Демидов развивается, добавляет».