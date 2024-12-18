Страшная травма игрока «Магнитки», «Ак Барс» прервал серию «Салавата». Итоги дня в КХЛ

Матч омрачился страшной травмой защитника «Магнитки» Владислава Ерёменко. В третьем периоде он попал под силовой приём Андрея Обидина и упал на лёд, ударившись правым коленом. С площадки его увезли на носилках. «Там очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей. Он до конца выбыл, я думаю, что до конца сезона», — сказал после игры главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.