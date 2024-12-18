Страшная травма игрока «Магнитки», «Ак Барс» прервал серию «Салавата». Итоги дня в КХЛ

18 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Автомобилистом». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.
Решающим отрезком в игре стал второй период, за который магнитогорцы забросили четыре безответные шайбы. Отличились Александр Петунин, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Павел Акользин. Гости смогли ответить лишь в третьем периоде, когда счёт размочил Стефан Да Коста. В концовке третьего периода второй гол гостей забил Анатолий Голышев. Примечательно, что стартовый вратарь «Автомобилиста» Владимир Гaлкин не был заменён после второго периода и доиграл матч до конца.
«Металлург» выиграл первую встречу в текущем сезоне у «Автомобилиста». Команды встречались в полуфинале прошлого плей-офф, где сильнее оказались магнитогорцы в серии из семи игр.
Матч омрачился страшной травмой защитника «Магнитки» Владислава Ерёменко. В третьем периоде он попал под силовой приём Андрея Обидина и упал на лёд, ударившись правым коленом. С площадки его увезли на носилках. «Там очень тяжёлая ситуация, сложный перелом. Хорошо, если он дальше будет играть в хоккей. Он до конца выбыл, я думаю, что до конца сезона», — сказал после игры главный тренер «Магнитки» Андрей Разин.
В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и минским «Динамо». Победу одержали гости со счётом 3:1.
На 10-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Динамо» Никита Пышкайло, которому ассистировали Роман Горбунов и Вадим Шипачёв. «Трактору» удалось сравнять счёт на последней минуте первого периода благодаря голу Максима Шабанова с передач Григория Дронова и Сергея Телегина. Гости вновь вышли вперёд на старте второго периода — отличился Вадим Мороз, которому ассистировали Вадим Шипачёв и Роб Хэмилтон. В третьем периоде Мороз оформил дубль, а Шипачёв отдал третью передачу.
Василий Демченко дебютировал за минское «Динамо» после перехода из «Адмирала», на его счету 23 спасения в играх со своей родной командой.
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Победу в «зелёном дерби» одержали казанцы со счётом 3:2.
На третьей минуте встречи счёт открыл нападающий «Ак Барса» Артур Бровкин с передачи Митчелла Миллера. В начале второго периода казанцы забросили две быстрые шайбы и увеличили разрыв в счёте до трёх голов. Отличились Кирилл Семёнов и Никита Дыняк. В середине второго периода Владислав Ефремов размочил счёт, а на старте третьей двацатиминутки Александр Шаров сократил отставание в счёте до минимума. Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне стал победителем «зелёного дерби». Ранее две победы одержал «Салават Юлаев». Кроме того, прервалась победная серия уфимцев, которая насчитывала шесть матчей.
В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Сочи». Победу одержали хозяева со счётом 4:2.
Тремя результативными передачами отметился нападающий «Северстали» Данил Аймурзин. По голу и результативной передаче на свой счёт записали форварды череповецкой команды Никита Коростелёв и Кирилл Пилипенко. В составе сочинского клуба отличились Денис Венгрыжановский и Андрей Никонов, реализовавший буллит в третьем периоде.
«Северсталь» одержала третью победу подряд, а сочинский клуб потерпел шестое поражение кряду.