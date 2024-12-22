Новичок «Динамо» сделал признание, ЦСКА выдал второй концерт кряду. Итоги дня в КХЛ

22 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей и рассказываем о других важных событиях, которые произошли сегодня в российском хоккее.
Четыре очка Абрамова помогли ЦСКА обыграть «Нефтехимик» в матче с 11 голами
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. ЦСКА одержал победу со счётом 7:4 (2:1, 3:1, 2:2).
За московскую команду забили Максим Соркин, Максим Мамин, Виталий Абрамов, оформивший дубль, Никита Охотюк и Денис Гурьянов, оформивший дубль. В составе «Нефтехимика» заброшенными шайбами отметились Райли Барбер, Жан-Себастьен Ди, Евгений Митякин, Андрей Белозёров.
Помимо дубля, Абрамов также ассистировал Никите Охотюку и Максиму Соркину. Для ЦСКА эта победа стала восьмой подряд. Примечательно, что в предыдущей встрече армейцы также одержали победу в результативном матче, тогда сумев нанести поражение «Спартаку» (5:4 ОТ).
«Автомобилист» уступил «Северстали», у череповецких хоккеистов пятая победа подряд
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
В составе череповецкой команды шайбы забросили Кирилл Пилипенко, Данил Аймурзин, оформивший дубль. За «Автомобилист» забили Алексей Бывальцев, Семён Кизимов.
Ранее «Автомобилист» прервал серию поражений, обыграв лидера Запада — «Локомотив», однако уступил «Северстали» уже в следующей встрече. Екатеринбургская команда находится в шаге от попадания на пятую строчку турнирной таблицы. Так произойдёт в случае, если магнитогорцы обыграют «Авангард» в матче 23 декабря.
«Локомотив» продлил серию поражений «Сочи» до восьми встреч
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).
В составе ярославской команды заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин и Александр Радулов. За «Сочи» забил Артур Тянулин.
Для команды из Сочи это уже восьмое поражение подряд. «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 25 очков за 36 встреч. «Локомотив» (62) располагается на первой строчке.
«Спартак» победил минское «Динамо» в овертайме встречи KHL World Games в Ташкенте
Завершился вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).
В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.
«Динамо» прервало свою серию побед из трёх матчей, уступив московской команде в дополнительное время. В прошлой встрече «Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби.
«Динамо» в Москве презентовало Подъяпольского, голкипер заявил о намерении подписать новый контракт
Новый голкипер московского «Динамо» Владислав Подъяпольский в ходе своей презентации заявил о намерении продлить контракт с бело-голубыми. Действующий контракт вратаря, подписанный ещё в «Ладе», истекает по окончании текущего сезона.
«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в “Динамо”. Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает. Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Денис Лутченко