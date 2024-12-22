Новичок «Динамо» сделал признание, ЦСКА выдал второй концерт кряду. Итоги дня в КХЛ

«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в “Динамо”. Мне здесь всё нравится, и меня всё устраивает. Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идёт процесс небольшой адаптации и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», — передаёт слова Подъяпольского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.